O związku Mikołaja Roznerskiego ze znana modelką mówiła cała Polska! Sielanka jednak nie trwała długo!

ogg 10:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mikołaj Roznerski to jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów. Telewidzowie znają go jako Marcina Chodakowskiego z serialu "M jak Miłość", a także z wielu polskich komedii romantycznych! I choć często widzimy go w filmach w roli amanta, który rozkochuje w sobie kobiety, to w życiu prywatnym zdarzało się, że to on miał złamane serce.