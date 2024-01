Skandaliczny komentarz Beaty Kawki o wierności Zborowskiego! Żona aktora reaguje! Mocne!

Doda nie wytrzymała! Puściły jej nerwy. Krzyknęła to wprost ze sceny! "No chodź tu"

Nie milkną echa głośnego komentarza aktorki Beaty Kawki. Wszystko wydarzyło się pod postem Ewy Telegi, która zamieściła zdjęcie z benefisu aktora, ponieważ świętował on 50. lecie pracy artystycznej. Beata Kawka pozwoliła sobie w komentarzach użyć publicznie w odniesieniu do niego kilku mocnych zdań. W sieci niemal wybuchła burza. Aktorka zarzuciła Zborowskiemu niewierność i nazwała go fi**em. Na racje aktora i jego żony nie trzeba było długo czekać. Zobaczcie, co takiego powiedziała żona aktora!

Maria Winiarska komentuje wpis Beaty Kawki! Wymowne słowa

Ewa Telega dodała wpis z benefisu Wiktora Zborowskiego. We wpisie opisuje aktora w samych superlatywach. Na te słowa zareagowała Beata Kawka, która nie przebierała w słowach.

- Och! Ach! Nie pojmuję tych zachwytów… Bo to to fi*t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach… No chyba, że to przyjaciel zwierząt, to co innego… - napisała oburzona.

Skontaktowaliśmy się z aktorem, który w krótkich słowach skomentował to zajście.

- W ogóle się nie czuję, bo tego nie widziałem – odpowiedział zaskoczony aktor. Oczywiście wiem, kto to jest Beata Kawka, bo to jest moje środowisko, ale nigdy nie byliśmy szczególnie blisko. Znamy się po prostu, ale nie chciałbym tego komentować. Nie wiem, o co w tym chodzi, to jest zadziwiające i dosyć przykre - powiedział w rozmowie "Super Expressem".

Serwis "Plotek" skontaktował się z żoną aktora, Marią Winiarską. Aktorka w wymownych słowach skomentowała tę aferę.

- Nie będę polemizowała i się odnosiła. Nie chcę na takie tematy rozmawiać, w ogóle mnie to nie interesuje i nie będę się w to mieszać - stwierdziła z klasą.

Zobacz poniższą galerię: Beata Kawka atakuje Wiktora Zborowskiego!