Beata Kawka atakuje Wiktora Zborowskiego. Zarzuca mu niewierność

19 stycznia w Teatrze 6. Piętro odbył się jubileuszowy wieczór wraz z koncertem Wiktora Zborowskiego z okazji 50-lecia jego pracy scenicznej, zatytułowany "Wiktor Zborowski. Jubileusz". Razem z jubilatem bawiła się jego rodzina oraz cała śmietanka ze świata show-biznesu. W foyer teatru spotkać można było m.in.: Marię Winiarską, Hannę Zborowską i Zofię Zborowską-Wronę, Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Daniela Olbrychskiego, Ninę Terentiew oraz wielu innych cenionych artystów.

Beata Kawka atakuje Zborowskiego

Pojawiła się również Ewa Telega, która postanowiła zrelacjonować krótko ten wyjątkowy dzień w swoich social mediach. „Wspaniały Wiktor Zborowski i wspaniały wieczór” – napisała na swoim Facebooku aktorka. „Wspaniały Artysta, Człowiek, Przyjaciel ludzi i zwierząt” – napisał inny znajomy. Wśród komentarzy pod zdjęciem jubilata pojawił się jednak wpis, którego treści nie można pozostawić obojętnie. Beata Kawka, której na imprezie nie było, postanowiła wypowiedzieć się na temat aktora: „Och! Ach! Nie pojmuję tych zachwytów… Bo to to fi*t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach… No chyba, że to przyjaciel zwierząt, to co innego…” - napisała oburzona. Postanowiliśmy zapytać Beatę Kawkę, co miała na myśli. - Nie komentuję tego wpisu – powiedziała „Super Expressowi” krótko aktorka. W ten sposób gwiazda zrobiła rysę na nieskazitelnym dotąd wizerunku Zborowskiego, który uchodzi za wzór męża, ojca i dziadka.

Wiktor Zborowski zaskoczony komentarzem aktorki

Nie mogliśmy w tej sytuacji nie wykonać telefonu także do posądzonego o wielkie niegodziwości aktora, który nie krył zdziwienia. Zapytaliśmy Wiktora Zborowskiego, jak czuje się z tym, że koleżanka po fachu oczernia go publicznie? – W ogóle się nie czuję, bo tego nie widziałem – odpowiedział zaskoczony aktor. Dalej próbowaliśmy dowiedzieć się, czy miał jakieś zatargi z Beatą Kawką. – Oczywiście wiem, kto to jest Beata Kawka, bo to jest moje środowisko, ale nigdy nie byliśmy szczególnie blisko. Znamy się po prostu, ale nie chciałbym tego komentować. Nie wiem, o co w tym chodzi, to jest zadziwiające i dosyć przykre – dodał.