Dagmara Kaźmierska to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu ostatnich lat. Choć nie wykazywała się żadnym szczególnym talentem, została gwiazdą programu „Królowe życia”, nadawanego przez stację TTV. Niewątpliwie była tam najbarwniejszym i najgłośniejszym kolorowym ptakiem. Następnie doczekała się własnych programów, takich jak „Dagmara szuka męża”, a ostatnio widzowie Polsatu mogli podziwiać ją na parkiecie trwającej wciąż edycji „Tańca z gwiazdami”. Ciekawostką jest, że Kaźmierska „z przyczyn zdrowotnych” odeszła z programu, chwilę przed tym, jak serwis goniec.pl opublikował artykuł wyciągający na powierzchnię straszną prawdę o haniebnych czynach Dagmary.

Dagmara wykluczona z towarzystwa i z telewizji

Dawni znajomi Dagmary Kaźmierskiej publikują w swoich mediach społecznościowych oświadczenia, w których potępiają jej czyny, a także tych, którzy przyczynili się do tego, że kobieta o kryminalnej przeszłości została wykreowana na wielką gwiazdę. Rafał Grabias, były partner Gabriela Seweryna, z którym występował w hicie “Królowe życia”, w mocnych słowach postanowił wytknąć stacjom telewizyjnym ich obłudę. Celebryta nie ukrywa, że nigdy nie przepadał za koleżanką z programu. „Rozumiem, że stacja Polsat nie wiedziała, jaka była pani przeszłość. Ciężko w to uwierzyć. Dla stacji liczą się tylko słupki oglądalności. A czy ktoś pomyślał o osobach, które zostały skrzywdzone? Nie!” – napisał Grabias na swoim Instagramie. Rafał uważa, że wprowadzenie Kaźmierskiej do świata show-biznesu mimo jej przeszłości, było zabiegiem celowym, mającym na celu podniesienie oglądalności przez stację Polsat.

Po tym jak Polsat wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że Dagmara Kaźmierska nie pojawi się w finałowym odcinku „Tańca z gwiazdami”, a z ramówki znika jej program „Dagmara szuka męża”, kolejne stacje usuwają wszystko, co jest związane z dawną przestępczynią, TVN też umywa ręce od Dagmary. Kaźmierska znika ze wszystkich kanałów nadawczych

TVN odcina się od Dagmary Kaźmierskiej. Stacja zareagowała na medialne doniesienia

Serwis Wirtualne Media podał, że z należącej do TVN platformy streamingowej Player, zniknęły wszystkie sezony reality show "Królowe życia", w którym Dagmara Kaźmierska występowała przez kilka lat. Ponadto usunięto także odcinek "Kuby Wojewódzkiego" oraz program "Made in Maroko" z jej udziałem. Warto dodać, iż Dagmara Kaźmierska telewizyjną karierę rozpoczęła właśnie od wystąpień w reality show "Królowe życia", który był emitowany na antenie TTV (stacji należącej do TVN Warner Bros. Discovery). Doniesienia o tym, że bohaterka programu ma na swoim koncie wyrok m.in. za sutenerstwo i przymuszanie do prostytucji, pojawiły się w mediach już w 2017 roku. Jednak wtedy stacja nie przerwała emisji. Stało się tak dopiero w 2022 roku, kiedy zrezygnowano z dalszej produkcji "Królowych życia".

Dagmara w medialnym niebycie. Został jej już tylko Instagram

Jak tak dalej pójdzie, to Dagmarze Kaźmierskiej zostanie jedynie Facebook i Instagram, o ile i tam ktoś jej nie zsanuje. Tvn to już druga stacja, która usunęła programy z Kaźmierską. Wcześniej zrobił to Polsat. Kaźmierska występowała także w programie Polsatu - "Dagmara szuka męża" (emitowanym na TV4, który należy właśnie do Telewizji Polsat). "Presserwis" poinformował, że stacja usunęła go z ramówki oraz serwisu streamingowego Polsat Box Go. Podkreślono, że program "Dagmara szuka męża" do odwołania nie będzie emitowany w żadnej ze stacji Polsatu. Potwierdził to również rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk. Zrezygnowano również z planów realizacji kolejnego sezonu. Natomiast z serwisu streamingowego Player, należącego do TVN-u, usunięto reality show "Królowe życia" z udziałem Dagmary Kaźmierskiej. Nastąpiło to dzień po tym, jak w mediach pojawił się artykuł o przestępczej przeszłości celebrytki. Miała ona pobić, a następnie zlecić gwałt na kobiecie zatrudnionej w jej agencji towarzyskiej.

25 kwietnia portal goniec.pl opublikował artykuł, w którym opisano przeszłość Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka w ostatnim czasie występowała w kilku programach telewizyjnych, takich jak "Królowe życia" i "Taniec z gwiazdami". Dziennikarze prześledzili akta sprawy z 2009 roku. W jej wyniku Kaźmierska została skazana na trzy lata pozbawienia wolności za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do świadczenia usług seksualnych. W artykule pojawiła się także historia jednej z kobiet świadczącej usługi seksualne w agencji towarzyskiej Kaźmierskiej. Zeznała ona, że stręczycielka miała stosować wobec niej przemoc, a także zlecić jej zgwałcenie.

