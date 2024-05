Kasia Moś nie chciała Luny na Eurowizji. Teraz zdradziła, co myśli o klapie

Eurowizja. Ci polscy reprezentanci nie awansowali do finałów Konkursu Piosenki Eurowizyjnej. O tym mogliście zapomnieć

Zagubiona Agnieszka Chylińska plącze się między rowami i pompuje kiszkę! Nagranie już trafiło do sieci

Anita Sokołowska partner. Bartosz Frąckowiak nie jest mężem byłej gwiazdy serialu "Przyjaciółki"

Anita Sokołowska zadziwiła całą Polskę, wygrywając program "Taniec z gwiazdami". Była gwiazda serialu "Przyjaciółki" poważnie podeszła do rywalizacji (widzieliśmy, jak harowała jeszcze przed startem show) i - jak się okazało - przyniosło to nadspodziewanie dobre efekty. Anita Sokołowska w tyle zostawiła znacznie młodsze od siebie Roksanę Węgiel i "Maffashion". Z kwitkiem odprawiła też Macieja Musiała. Być może pokonałaby ją... Dagmara Kaźmierska, ale ta wycofała się z show z powodu kontuzji żeber. Niektórzy widzowie w wygranej byłej gwiazdy "Przyjaciółek" doszukiwali się nawet "ustawki", zapominając chyba o tym, że aktorka na parkiecie prezentowała się naprawdę znakomicie. Anita Sokołowska w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami" wystąpiła razem ze swoim bratem. Gwiazdę wspierał także jej wieloletni partner Bartosz Frąckowiak. Wiele osób myśli, że jest on mężem aktorki. Tak nie jest. Para żyje w związku nieformalnym. Słynna Zuza z "Przyjaciółek" jednak smak małżeństwa poznała. Niemal nikt nie wie, że były mąż Anity Sokołowskiej to gwiazdor serialu "Klan". Kim jest Rafał Malinowski?

Rafał Malinowski namieszał w serialu "Klan". Kim jest były mąż Anity Sokołowskiej?

Były mąż Anity Sokołowskiej to niezwykle tajemnicza postać. Pod koniec lat 90. dostał ważną rolę w serialu "Klan". Rafał Malinowski wcielił się w postać chłopaka, a później męża Agnieszki Lubicz, czyli jednej z legend kultowej telenoweli. Kariera stała przed nim otworem. Były mąż Anity Sokołowskiej namieszał w rodzinie Lubiczów i... zapadł się pod ziemię. Wygląda na to, że przystojny aktor zniknął także z życia publicznego. Próżno szukać jego zdjęć w internecie. Na stronie filmpolski.pl czytamy, że po roli w "Klanie" Rafał Malinowski pojawiał się jeszcze w innych serialach, m.in. w "Na Wspólnej" i w "Barwach szczęścia". Były to jednak role epizodyczne. Anita Sokołowska z mężem rozwiodła się w 2009 roku. Po latach w rozmowie z magazynem "Pani" zdradziła prawdę o relacjach z Rafałem Malinowksim. - Oboje jesteśmy szczęśliwi. Rafał ma dwójkę dzieci, świetną żonę. Czasem się widujemy, nasze dzieci biegają razem po placu zabaw - wyjawiła zwyciężczyni ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami".

Pod naszym quizem QUIZ Klan. Mąż, syn czy brat? Kto jest kim dla kogo w kultowej telenoweli TVP? znajduje się galeria zdjęć Anity Sokołowskiej z partnerem Bartoszem Frąckowiakiem

QUIZ Klan. Mąż, syn czy brat? Kto jest kim dla kogo w kultowej telenoweli TVP? Pytanie 1 z 18 Michał dla Jerzego to: syn brat ojciec Dalej