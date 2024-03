Anita Sokołowska już w niedzielę, 3 marca, wystąpi w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Aktorka, która przez 11 lat grała rolę Zuzy w serialu "Przyjaciółki", poważnie podchodzi do tanecznego zadania. Nic dziwnego, bo jej trenerem i partnerem w pląsach jest Jacek Jeschke, który już raz wygrał "Taniec z gwiazdami". Niedawno tancerz wziął ślub z Hanną Żudziewicz. Po uroczystości nowożeńcy wygrali się... do McDonalda. Zmiana stanu cywilnego pewnie dodatkowo napędza go do pracy. Szczególnie, że jego małżonka też jest tancerką i nie wypada, żeby mąż narobił na parkiecie wstydu. Anita Sokołowska właśnie pokazała, jak wygląda po treningu do "Tańca z gwiazdami". Aż jej język wyszedł! Chyba z wysiłku.

- Z Jacentym przed i po treningu. Zaczynamy odliczanie do 1. odcinka. Na razie moje założenie, by dobrze się bawić się spełnia, ciało wytrzymuje treningi, zobaczymy jaki poziom stresu będzie na live o 20stej w Polsacie. Bądźcie z nami - tańczymy dla was. Sprawdźcie, czy te 3 godziny treningu miały sens… a może to były 33 godziny treningu… a może 333 godziny Jacek, masz to spisane w pamiętniku? - napisała Anita Sokołowska. Widać, że tu nie ma lipy! Ciekawe, czy to wystarczy chociaż do zajęcia miejsca na podium...

