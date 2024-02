Ręka Anity Sokołowskiej jak z horroru! Co się stało?! Przerażający widok

Ania Sokołowska odeszła z serialu "Przyjaciółki"

Anita Sokołowska w zeszłym roku podjęła kluczową dla swojej dalszej kariery decyzję. Aktorka po 11 latach zdecydowała się odejść z serialu "Przyjaciółki". W dniu emisji ostatniego odcinka z udziałem serialowej Zuzy, Anita Sokołowska zamieściła poruszający wpis w mediach społecznościowych. - Nie jestem w stanie wyrazić jak wielką i głęboką wdzięczność czuję za Wasze wszystkie słowa wsparcia, życzliwości, zrozumienia i akceptacji związanego z moim odejściem z Przyjaciółek. Wiadomości otrzymuje od was w komentarzach, wiadomościach prywatnych - są ich nie setki a tysiące. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie osobiście, choć się staram. To tylko dowód na to, że nasza praca - aktorów - ma sens, jeśli potrafimy dostarczyć Wam tylu emocji i wzruszeń, które Wy odbieracie i przeżywacie. Bardzo Wam dziękuję. Wysyłam do Was dobrą energię i przytulam. I napiszę to jeszcze raz: do zobaczenia na szlaku. Już niedługo będę się mogła podzielić informacjami z Wami o moich nowych projektach - napisała aktorka.

Anita Sokołowska z ręką jak z horroru

Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Anita Sokołowska właśnie zamieściła w sieci przerażające zdjęcie, na którym widać jej zabarwioną na czerwono rękę wyglądającą, jakby była z jakiegoś horroru. Na szczęście opis do przerażającej fotki uspokaja zaniepokojonych internautów. - Impulsów i inspiracji do tworzenia postaci jest wiele. Instrukcja jak się robi taką ładną dłoń w instastory - poinformowała zainteresowanych była gwiazda serialu "Przyjaciółki". Robi się ciekawie. Już nie możemy się doczekać Anity Sokołowskiej z ręką jak z horroru w nowej produkcji.

