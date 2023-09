Anita Sokołowska odchodzi z serialu "Przyjaciółki". Powody rezygnacji z roli

Gdy gruchnęła wiadomość o tym, że Anita Sokołowska odchodzi z serialu "Przyjaciółki", wielu fanów było załamanych, bo trudno wyobrazić sobie paczkę przyjaciółek bez tej postaci. Najgorsze jest to, że aktorka nie wróci już do serialu, bo grana przez nią Zuza Markiewicz zostanie uśmiercona. O powodach rezygnacji Anity Sokołowskiej z występów w "Przyjaciółkach" opowiadano różnie niestworzone historie. Wygląda na to, że prawda jest dość banalna - aktorka po prostu potrzebuje nowych wyzwań! - Chodzi o to, żeby zobaczyć kogoś na nowo. Anita była świetną przyjaciółką, ale teraz może być kimkolwiek zechce. Niech będzie małym chłopcem, niech będzie Marilyn Monroe, niech będzie pretty women. Multiplikacja każdego archetypu jest w jej zasięgu. Jeśli by to zależało ode mnie - to bym wykasowała pamięć każdego castingera tylko po to, aby mógł zobaczyć Anitę na nowo. Tak jak ja po tej sesji. Stop szufladkom i ograniczeniom. Leć Anita wysoko - napisała fotografka, która ostatnio robiła Anicie Sokołowskiej zdjęcia.

Anita Sokołowska w dniu emisji ostatniego odcinka serialu "Przyjaciółki" ze swoim udziałem odpaliła bombę

Sama aktorka w dzień emisji ostatniego odcinka serialu "Przyjaciółki" zamieściła bardzo osobisty wpis. Anita Sokołowska odpaliła prawdziwą bombę. Gdy się czyta jej słowa, bardzo trudno się nie wzruszyć. Piękny obraz dopełniają wymowne zdjęcia z planu "Przyjaciółek. - Dziś o 21’05 ostatni odcinek @przyjaciolkipolsat z moim udziałem 💙 - zapraszam Was do oglądania. Nie jestem w stanie wyrazić jak wielką i głęboką wdzięczność czuję za Wasze wszystkie słowa wsparcia, życzliwości, zrozumienia i akceptacji związanego z moim odejściem z Przyjaciółek. Wiadomości otrzymuje od was w komentarzach, wiadomościach prywatnych - są ich nie setki a tysiące. ❤️❤️❤️. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie osobiście, choć się staram. To tylko dowód na to, że nasza praca - aktorów ma sens, jeśli potrafimy dostarczyć Wam tylu emocji i wzruszeń, które Wy odbieracie i przeżywacie. BARDZO WAM DZIĘKUJĘ ❤️❤️❤️. Wysyłam do Was dobrą energię i przytulam. I napiszę to jeszcze raz: DO ZOBACZENIA NA SZLAKU 🍀 już niedługo będę się mogła podzielić informacjami z Wami o moich nowych projektach - napisała Anita Sokołowska (pis. org. - red.)