Luna będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizja 2024 z piosenką "The Tower". Półfinały odbędą się 7 i 9 maja, tj. we wtorek i w czwartek, a w sobotę, 11 maja, czeka nas wielki finał. Polska będzie natomiast występować 7 maja i od tego, jak Luna sobie poradzi, zależy nasz ewentualny awans do ścisłych finalistów. Wokół występu 24-letniej Aleksandry Wielgomas, która wkrótce chce formalnie zmienić imię w dowodzie na Luna, narosło wiele kontrowersji. Najpierw krytykowano wybór wokalistki, twierdząc, że to Justyna Steczkowska powinna reprezentować Polskę na Eurowizji, później w "Super Expressie" ujawniliśmy, że firma Dawtona to biznes rodziców Luny, a ona sama została okrzyknięta przez tabloidy "keczupową księżniczką" i milionerką. Artystka zaliczyła też parę wpadek podczas występów gościnnych na imprezach przed-eurowizyjnych. W Londynie fałszowała, nie trafiając w dźwięki, ale potem broniła się, że miała chore gardło, zapalenie krtani. Czy Luna podoła wokalnie podczas półfinałów? Fani mają nadzieję, że tak, tym bardziej, że scena, na której wystąpi Aleksandra, wygląda fenomenalnie.

Tak Luna będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Wielka scena, księżyc i dwie wieże. Mamy zdjęcia

Luna jest już po pierwszych próbach, a Telewizja Polska podzieliła się z fanami zdjęciami, na których widać, jak Aleksandra będzie prezentować się na scenie. Trzeba przyznać, że wygląda to nieźle! Obszerny parkiet, piękny księżyc w tle, dwie wieże, ekscentrycznie ubrani tancerze, czerwonokrwista stylizacja Luny, światła i fajerwerki. Dzieje się bardzo dużo. - Naszym zdaniem wygląda to fantastycznie - czytamy na profilu Eurowizja TVP na Facebooku. Fani są podobnego zdania. Wielu z nich pisze, że to najlepsza scenografia w historii polskich występów w konkursie. A jak Wy myślicie? Zobaczcie galerię zdjęć i koniecznie zagłosujcie w naszej sondzie, którą znajdziecie poniżej.

