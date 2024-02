Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli ślub! Szokujące, co zjedli po ceremonii. Będzie drugi ślub!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli ślub. Gwiazdorzy programu "Taniec z gwiazdami szczęśliwą nowinę ogłosili na Instagramie. Najciekawsze jest jednak to, co stało się po ceremonii. Świeżo upieczeni małżonkowie poszli coś przekąsić. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wybór padł na... McDonald's. Ludzie są totalnym szoku. Na dodatek okazało się, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wezmą drugi ślub!