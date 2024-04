Anita Sokołowska dziękuje bratu za udział w "Tańcu z gwiazdami". Wzruszające słowa

Anita Sokołowska swój drugi taniec zatańczyła z ukochanym bratem, Leszkiem Sokołowski. Mężczyzna na co dzień jest zawodowym żołnierzem i nie ma nic wspólnego z show-biznesem. Aktorka w materiale, który poprzedzał występ, wyznała, że Leszek zastąpił jej ojca, kiedy tamten zmarł. Trzeba przyznać, że występ był bardzo emocjonalny i poruszył gości z widowni do łez.

Taniec z bratem był dla Anity Sokołowskiej niesamowicie ważny. Para niestety otrzymała 38 punktów, a inni tańczący wywalczyli sobie "maxa". Anita nie kryła tym rozczarowania.

"Nie ukrywam, jest mi przykro. Jest to odcinek rodzinny (...), mój brat nie ma nic wspólnego z show-biznesem, nigdy nie stał na ściance, jest zawodowym żołnierzem, spędza czas w kancelarii, wydaje rozkazy. Dla niego pojawienie się na tym parkiecie jest jakimś totalnym wydarzeniem i stresem i niedocenienie tego faktu wydaje mi się niesprawiedliwe" - powiedziała w rozmowie z portalem pomponik.pl.

Anita Sokołowska jest wdzięczna bratu za udział w programie "Taniec z gwiazdami"

Anita Sokołowska w rozmowie z nami nie ukrywała, że była bardzo przejęta tańcem z Leszkiem. Jej brat na co dzień nie ma nic wspólnego z polskim show-biznesem. Aktorka była mu bardzo wdzięczna za to, że zgodził się wziąć udział z nią w tanecznym programie.

"Brat jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu i to, że mój brat, który jest wojskowym. Na co dzień nie ma w ogóle kontaktu z mediami czy z show-biznesem. Pracuje po prostu w biurze i że on się zgodził dla mnie to zrobić. Dla mnie jest to wielkim wyczynem z jego strony i dlatego też byłam taka wzruszona" - powiedziała Anita w rozmowie z "Super Expressem".

Sokołowska zdradziła, jak godzi naukę tańca do programu oraz swoją pracę

Anita to jedna z tych aktorek, które cały czas są w biegu. Gwiazda prócz udziału w "Tańcu z gwiazdami" gra wiele sztuk teatralnych, a nawet niektóre reżyseruje. Prócz tego regularnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie ma bardzo bliski kontakt ze swoimi obserwatorami. Aż trudno uwierzyć w to, że wystarcza jej doby na tyle zajęć. Zapytaliśmy ją o to, jak godzi ze sobą wszystkie swoje zajęcia.

"Nie wiem. Jestem zadaniowcem, jestem takim typem sportowca. Teraz robię to, a teraz robię to. Oczywiście jest to trudne, bo przeskakiwanie z energii takiej przestrzeni, której nie znam, którą jest właśnie taniec do energii teatru, pochłania taką przestrzeń, żeby tam się zanurzyć. No ale nie mam wyjścia - trzeba to zrobić" - powiedziała nam Anita Sokołowska.

