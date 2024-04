Anita Sokołowska szczęśliwie zakochana. Nie do wiary, co robi partner aktorki

Anita Sokołowska fanom dała się poznać jako aktorka, która poradzi sobie z każdą rolą. Jej popisy można było oglądać w takich produkcjach jak „Przyjaciółki”, „Testosteron”, „Furioza” czy „Na dobre i na złe”. Obecnie bierze udział w show „Taniec z gwiazdami”, gdzie partneruje jej Jacek Jeschke.

Chociaż większość fanów Anity interesuje się jej życiem zawodowym, są jednak i tacy, którzy chcą wiedzieć nieco więcej o jej życiu prywatnym. Pierwsze małżeństwo aktorki nie przetrwało próby czasu. Do głośnego rozwodu doszło w 2009 roku. Aktorka odnalazła jednak szczęście u boku mężczyzny, którego poznała, będąc jeszcze w związku z Malinowskim.

Kim jest mąż Anity Sokołowskiej? Nie do wiary, co robi

Przed rozwodem w życiu Anity Sokołowskiej pojawił się reżyser Bartosz Frąckowiak. Aktualnie para pracuje nad spektaklem „Przebudzenie Wiosny”, który można oglądać na deskach bydgoskiego Teatru Polskiego.

"Po jednej z pierwszych prób byłam totalnie pod wrażeniem Bartka. Poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język, sposób myślenia! Już wiedziałam, że wpadłam po uszy" - wyznała Anita w "Twoim Stylu".

Okazuje się, że Frąckowiak od razu wpadł w oko Sokołowskiej. Wypowiada się o nim w samych superlatywach.

"Bartek zachwycił mnie swoją energią i intelektem. Jest facetem pełnym pasji, z nim nigdy nie jest nudno. Zakochałam się też w jego dobrych oczach. Jest ciepły, rodzinny" - mówiła zachwycona aktorka.

Anita Sokołowska zdradziła, jak wyglądało wychowanie syna

Anita Sokołowska i Bartosz Frąckowiak doczekali się dziecka. Owocem ich miłości jest Antoni, który na świat przyszedł w 2013 roku. W jednym z wywiadów gwiazda opowiedziała o tym, jak wyglądało wychowanie jej pociechy.

"Gdy Antek był malutki i karmiłam go piersią, niania przywoziła go na plan i spędzali w kamperze dwie-trzy godziny, co przekładało się na dwa karmienia. Uważam jednak, że kamper nie jest dobrym miejscem dla dziecka. Powietrze jest w nim suche, wszędzie pełno kurzu. To nie Ameryka, gdzie kampery aktorów są wielkości ciężarówki, u nas to budki, w których siedzą cztery aktorki, więc nie ma tam miejsca dla małych dzieci. Uznałam, że nie będę zaspokajała swojego głodu macierzyństwa, trzymając synka w kamperze z nianią. Gdy przestałam go karmić piersią, Antek nie pojawiał się już na planie" - mówiła Anita.

Zobacz galerię: Anita Sokołowska grała Zuzę w Przyjaciółkach, teraz zachwyca na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co wiemy o aktorce?

Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z gwiazdami"? Anita Sokołowska i Jacek Jeschke Roksana Węgiel i Michał Kassin inna para