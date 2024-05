Kto wygra Eurowizję 2024? Co z Polską? Tym artystom bukmacherzy dają największe szanse na zwycięstwo

Top 5

1. Szwajcaria - Nemo „The Code”Piosenka„The Code” to piosenka, która łączy bardzo odległe gatunki muzyczne, w tym rap, drum and bass i operę. Piękny, bardzo osobisty tekst opowiada o odkrywaniu niebinarnej tożsamości. Nemo jest bardzo charyzmatyczny, dysponuje niesamowitym wokalem i potrafi robić show. Wszystko to czyni z „The Code” mieszankę wybuchową. Eksperci są zgodni - Szwajcaria wygra Eurowizję 2024.

Typy bukmacherskieWedług bukmacherów Nemo ma 23% szans na zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2024. To najlepszy wynik wśród tegorocznych wykonawców.

WykonawcaNemo Mettler, znany również jako Nemo, to szwajcarski raper, piosenkarz i muzyk. Urodził się 3 sierpnia 1999 roku w Biel/Bienne. Już w młodości zaczął grać na wiolonczeli, nauczył się również gry na bębnach i pianinie. W 2015 roku wydał debiutancką EP-kę „Clownfisch”. W 2017 roku nagrał przełomowy singiel „Du”, dzięki któremu nie tylko podbił szwajcarskie listy przebojów, ale i otrzymał nagrodę dla najlepszego talentu na gali Swiss Music Awards, będąc najmłodszym laureatem w jej historii. W 2020 roku przyjął pseudonim Not Nemo i zaczął tworzyć w języku angielskim, jednak dość szybko powrócił do swojego starego pseudonimu artystycznego. Pod koniec 2021 roku brał udział w programie The Masked Singer Switzerland i został zdemaskowany jako panda, zajmując ostatecznie 5. miejsce. W 2022 roku wydał czwartą EP-kę „Whatever Feels Right”. Od 2021 roku mieszka w Berlinie. W listopadzie 2023 roku ogłosił, że identyfikuje się jako osoba niebinarna.

2. Chorwacja - Baby Lasagna „Rim Tim Tagi Dim”Piosenka„Rim Tim Tagi Dim” to piosenka, która przez długi czas prowadziła w zestawieniach bukmacherskich i dopiero na ostatniej prostej została wyprzedzona przez „The Code”. Wśród eurowizyjnych piosenek wyróżnia się szalonym, zaraźliwym brzmieniem, które docenią zarówno fani popu, jak i rocka. Tekst opowiada o chłopcu, który opuszcza rodzinną wieś i udaje się do wielkiego miasta. Wzywający do tańca refren jest oszałamiająco chwytliwy. Niektórzy krytycy uważają jednak, że Baby Lasagna nie dysponuje zbyt dobrym wokalem i musi naprawdę dobrze wypaść na żywo, żeby wygrać Eurowizję 2024.

Typy bukmacherskieBukmacherzy oceniają, że „Rim Tim Tagi Dim” ma 20% szans na zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2024.

WykonawcaBaby Lasagna, czyli Marko Purišić, to chorwacki gitarzysta, producent muzyczny i piosenkarz. Urodził się 5 lipca 1995 roku w Umagu. Pochodzi z nauczycielskiej rodziny. Przez wiele lat był gitarzystą w zespole rockowym Manntra. W 2023 roku rozpoczął solową karierę jako piosenkarz pod pseudonimem Baby Lasagna, pochodzącym od jego ulubionego dania. W październiku tego samego roku wydał swój debiutancki singiel "IG Boy". Dwa miesiące później wydał swój drugi singiel „Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much”. W lutym 2024 roku z utworem „Rim Tim Tagi Dim" zgłosił się do Dory, chorwackich eliminacji do Eurowizji. Początkowo znalazł się na liście rezerwowej. Po rezygnacji Zsa Zsy dołączył do uczestników programu i ostatecznie zwyciężył, dzięki czemu został wybrany na reprezentanta Chorwacji w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji w Malmö.

3. Włochy - Angelina Mango „La noia”Piosenka„La noia” to energiczny, taneczny pop połączony z latynoskimi brzmieniami, przede wszystkim kolumbijską cumbią, bo według bohaterki tekstu tańczenie cumbii jest jedynym sposobem na wszechogarniającą, śmiertelną nudę. Piosenka ma świetny rytm i bardzo dobry tekst, co nie jest standardem na Eurowizji. Są tam mocne i zapamiętywalne wersy, na przykład „Korona cierniowa / to będzie dress code / na mojej imprezie”.

Typy bukmacherskieBukmacherzy oceniają, że „La noia” ma 13% szans na zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2024, czyli wyraźnie mniej od „The Code” i „Rim Tim Tagi Dim”. Jest za to zdecydowaną faworytką w rywalizacji o nagrodę publiczności i tylko "Europapa" Joosta Kleina może jej zagrozić.

WykonawcaAngelina Mango to włoska piosenkarka i autorka tekstów. Urodziła się w Maratei, w południowych Włoszech, w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Jej ojcem jest słynny włoski piosenkarz Pino Mango, a matką Laura Valente, która śpiewała w zespole Matia Bazar. Angelina od najmłodszych lat była otoczona muzyką i już w dzieciństwie wykazywała wielki talent. Początkowo uczyła się gry na fortepianie i gitarze, a następnie skupiła się na śpiewie i pisaniu piosenek. Sławę zapewnił jej udział w programie telewizyjnym "Amici di Maria De Filippi", popularnym muzycznym talent show we Włoszech. Zajęła drugie miejsce, dzięki czemu podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Sony Music Italy. Szczególną popularność zapewniły jej piosenki „Ci pensiamo domani” i „Che t'o dico a fa’”, które uplasowały się w pierwszej dziesiątce włoskiej listy przebojów. W lutym 2024 roku wygrała w wielkim stylu 74. Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo z piosenką "La noia", pokonując w finale silną konkurencję. Zwycięstwo w San Remo zapewniło jej również prawo do reprezentowania Włoch na Konkursie Piosenki Eurowizji 2024.

4. Ukraina - Alyona Alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"Piosenka"Teresa & Maria" to świetnie napisana i wykonana piosenka. Połączenie wschodnioeuropejskiego brzmienia z typowo popowym rytmem może dać tandetny efekt, ale Alyona Alyona i Jerry Heil uniknęły tej pułapki. Refren jest pięknie zaśpiewany i wpadający w ucho, tekst jest poruszający i pełen nadziei na lepszą przyszłość. Tylko bardzo słaby występ na żywo mógłby wyrzucić Ukrainę z pierwszej piątki konkursu Eurowizji.

Typy bukmacherskieBukmacherzy dają Ukrainie 9% szans na zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2024.

WykonawcyAlona Ołehiwna Sawranenko, znana szerzej jako Alyona Alyona, to prawdziwa gwiazda ukraińskiego hip-hopu. „The New York Times” w artykule „15 European Pop Acts Who Matter Right Now”, porównał jej styl do tego, który prezentuje Azealia Banks. Urodziła się w 1991 roku w Kapitaniwce. Przed rozpoczęciem kariery muzycznej pracowała jako nauczycielka w przedszkolu. Zdobyła popularność dzięki publikowanym na YouTube teledyskom. Zadebiutowała na scenie muzycznej w 2018 roku klipem do utworu „Rybky”. Przełomem okazał się utwór „Hołowy”, który zebrał ponad 3.5 miliona wyświetleń. Wydała między innymi album „Galas”, na którym wystąpili gościnnie polscy raperzy Żabson i Kukon. Jerry Heil, czyli Jana Ołeksandriwna Szemajewa, to piosenkarka i youtuberka z Ukrainy. Urodziła się w 1995 roku w Wasylkowie. Zdobyła gruntowną edukację muzyczną, studiując między innymi w Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej. W 2017 podpisała kontrakt z ukraińską wytwórnią Vidlik Records. 27 października tego samego roku wydała minialbum pod tytułem „De mij dim”. W 2018 roku wzięła udział w ukraińskiej edycji programu X-Factor, jednak zakończyła swój udział. W 2020 roku zgłosiła się do eliminacji 65. Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem „Vegan”, zajmując szóste miejsce. Dwa lata później utwór „When God Shut the Door” zapewnił jej trzecią pozycję. Dopiero tegoroczne eliminacje okazały się triumfalne.

5. Holandia - Joost Klein "Europapa"PiosenkaPrzy „Europapa” nie da się nie tańczyć. Joost Klein postawił na brzmienia techno i gabber, dokładając do tego zaraźliwy refren i autobiograficzny, przepełniony nadzieją tekst. Głównym motywem jest muzyczna podróż po Europie. Utwór zawiera więc liczne nawiązania do muzyki poszczególnych krajów, co powinno spodobać się fanom Eurowizji. Czy wystarczy to do zdobycia nagrody publiczności? Wszystko zależy od występu na żywo.

Typy bukmacherskieWedług bukmacherów Holandia ma 9% szans, żeby zostać zwycięzcą Eurowizji, tyle samo, co Ukraina.

WykonawcaJoost Klein, znany również jako Joost, to holenderski muzyk i raper. Urodził się w 1997 roku w Leeuwarden. W jego utworach widoczne są silne wpływy muzyki elektronicznej, zwłaszcza techno, drum and bass i gabber. We wczesnej młodości został osierocony, ojciec zmarł na raka, matka miała zawał serca. Opiekowało się nim starsze rodzeństwo. Zdobył popularność jako youtuber, dzięki czemu jego kariera muzyczna szybko nabrała rozpędu. Kręcone przez niego klipy z łatwością zbierały setki tysięcy wyświetleń. Dzięki tej popularności mógł założyć własną wytwórnię muzyczną, którą nazwał Albino Records. Prócz singli wydał również płytę „M Van Marketing”, nagraną wspólnie z holenderskim raperem o pseudonimie Donnie. Piosenka „Europapa” zapewniła mu nie tylko debiut na listach przebojów, ale i udział w finale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Czarny końWielka Brytania - Olly Alexander „Dizzy”PiosenkaWielka Brytania może być czarnym koniem Eurowizji 2024, choć w rankingach jest daleko. „Dizzy” to jedna z najlepiej napisanych piosenek w tegorocznej edycji konkursu Eurowizji. Produkcja jest wręcz obłędna. To czysty brytyjski pop na najwyższym poziomie. Polska publiczność mogła się już przekonać, jak dobrym kompozytorem jest Olly Alexander, kiedy koncertował u nas z Years & Years. Tekst to wyznanie miłosne, proste, ale niebanalne. Utwór z gatunku tych, które można nucić bez przerwy. Jeśli Olly da czadu na scenie, to Wielka Brytania może namieszać w konkursie. Musi jednak dać z siebie wszystko.

Typy bukmacherskieWielka Brytania zajmuje obecnie 12. miejsce w zestawieniach. Bukmacherzy dają jej 1% szans na wygraną.

WykonawcaOlly Alexander to angielski piosenkarz, aktor i aktywista LGBT. Urodził się i wychował w Harrogate, w hrabstwie North Yorkshire. W wieku 10 lat nagrał swoją pierwszą piosenkę. W 2010 roku założył w Londynie zespół Years & Years, z którym regularnie zajmował pierwsze miejsca na listach przebojów. Zespół zadebiutował w 2015 roku albumem „Communion”, który od razu znalazł się na szczycie listy UK Albums Chart. Wydał łącznie trzy płyty i ponad dwadzieścia singli. W 2023 roku grupa rozwiązała się i Alexander zaczął karierę solową. „Dizzy” to jego pierwszy utwór podpisany własnym nazwiskiem.

Szanse Polski. Typy bukmacherskie na Eurowizję 2024.

Cała Polska trzyma kciuki za Lunę i jej piosenkę „The Tower”. Niestety szanse na to, żeby Luna wygrała 68. Konkurs Piosenki Eurowizji, są mizerne. Bukmacherzy obliczają prawdopodobieństwo zwycięstwa Polki na zaledwie 0.4%. We wszystkich zestawieniach kursów bukmacherskich Polska zajmuje odległe miejsce, najczęściej poza pierwszą trzydziestką. Złotówka postawiona na Lunę może przynieść aż kilkaset złotych zysku, ale najprawdopodobniej się zmarnuje. Miejsce w pierwszej dwudziestce byłoby dużym sukcesem. Obecnie Polska zajmuje w typowaniach 31. miejsce i wyprzedza jedynie Albanię, Czechy, Portugalię, Luksemburg, Mołdawię i San Marino.

