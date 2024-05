Anna Wendzikowska wraca do telewizji? Nieprawdopodobne, co nam wyjawiła

Magda Gessler po raz pierwszy wyznała, co ją uszczęśliwia! To wcale nie jest gotowanie

Anna Wendzikowska przez lata pracowała w TVN i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że była twarzą stacji. Jakiś czas temu dziennikarka po ponad 15 latach pracy odeszła z pracy i skupiła się na sobie. Gwiazda spełnia się obecnie jako influencerka, mentorka, a także organizatorka wypraw na Bali. Podczas Targów VIVELO porozmawiała z "Super Expressem" na temat dalszego rozwoju.

Anna Wendzikowska wraca do telewizji? Wyjawiła prawdę

Annę Wendzikowską zapytaliśmy o to czy ma plan wrócić do telewizji. Okazuje się, że gwiazda dostaje wiele różnych propozycji. Przyznała, iż niektóre są dla niej sporym zaskoczeniem i nie zdawała sobie sprawy z tego, że ktoś mógłby widzieć ją w jakimś projekcie. Gwiazda dodała, iż według niej warto skupić się na nowych mediach.

"Ja nie mam w ogóle takiego planu. Pojawiają się różne opcje, różne propozycje. Ja na nie odpowiadam w jakimś sensie na bieżąco. To są różne opcje, nawet takie, o których bym nie pomyślała, które mi się nie śniły. Niewykluczone, że droga zaprowadzi mnie jeszcze do telewizji. Nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale nie wiem, czy telewizja się nie kończy. Zmienia swoją pozycję, więc pojawiają się inne opcje. Są formy streamingowe, jest Internet, który coraz prężniej się rozwija. Wierzę w to, że jeszcze wiele projektów przede mną, ale już na pewno na moich zasadach" - powiedziała w rozmowie z nami Anna Wendzikowska.

W dalszej części naszej rozmowy Anna Wendzikowska wyznała, że obecnie stawia na siebie. Tworzy podcast oraz pisze kolejną książkę. Gwiazda nie przewiduje przyszłości, dlatego chętniej skupia się na tym, co jest tu i teraz.

"Stawiam na siebie. Stawiam na te rzeczy, które w danym momencie, które wydają mi się być w przypływie. Tworzę swój podcast, tworzę kolejną książkę, a co będzie dalej, zobaczymy" - wyjawiła Anna.

Anna Wendzikowska jest pisarką na pełen etat. Przed nią nowa publikacja

W rozmowie z "Super Expressem" Wendzikowska wyznała, że obecnie pisze książkę o tym, jak wprowadzić dobre nawyki do swojego życia. Dzięki niej mamy żyć lepiej, a także szczęśliwiej oraz harmonijniej.

"Kolejna książka będzie się nazywać "Ku zmianie" i to będzie sto nawyków dobrego życia i to będzie konkretnie o tym, jak wprowadzić nowe nawyki, po to, żeby żyć lepiej, szczęśliwiej, harmonijniej" - wyznała nam Wendzikowska.

