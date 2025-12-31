Syn prezydenta Nawrockiego w sylwestra pokazał ukochaną! Daniel wygląda na szczęsliwego

Daniel Nawrocki, syn urzędującego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego już nieźle radzi sobie w mediach. Gościem pierwszego odcinka "Nawrocki w Polsce" był Filip Chajzer jedna z najbardziej twarzy polskiej telewizji. Daniel wygląda na spełnionego, szczęśliwego człowieka. Wiemy już dlaczego i wcale nie chodzi o funkcję jego taty, prezydenta RP. W sylwestra młody Nawrocki 2025 pokaz światu ukochaną!

Tak wygląda ukochana Daniela Nawrockiego

Daniel Nawrocki w sylwestra 2025 opublikował na swoim profilu na instagramie zdjęcie ze swoją ukochaną. To Magdalena Grott młoda mama, 3-letniej Lusi. Piękna, uśmiechnięta dziewczyna prowadzi swoją działalność w social mediach. Na TikToku obserwuje ją ponad 20 tysięcy użytkowników. Wybranka syna prezydenta Karola Nawrockiego skończyła studia w Ateneum w Gdańsku.

Szczęśliwego Nowego Roku! 🥳

- napisał na swoim profilu na Instagramie Daniel Nawrocki.

Jego ukochana Magda udzielała się także w kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Po wygranej mówiła mediom, że jest szczęśliwa. I jak widać, szczęście dalej kwitnie, a ona przytula się w sylwestrową noc do Daniela.

Szczęśliwy syn prezydenta Nawrockiego

Daniel Nawrocki nie jest biologicznym synem prezydenta Karola Nawrockiego. Został przez niego adoptowany kilkanaście lat temu.

Jestem ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat. Bardzo go kocham. Bez niego nie wyobrażam sobie życia. Wychowuję go od drugiego roku życia."

Pierwsza dama RP, Marta Nawrocka urodziła Daniela kiedy miała 17 lat. Karol poznał ją, gdy chłopiec miał 2 lata. Ich wspólna historia doprowadziła do pełnej adopcji. Teraz Daniel zakochał się w młodej mamie. Czy ta piękna, rodzinna historia może się powtórzyć?