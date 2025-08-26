Jak sobie radzi program syna prezydenta, Daniela Nawrockiego? Znamy wyniki oglądalności show "Nawrocki w Polsce"

Program Daniela Nawrockiego, 22-letniego syna prezydenta Karola Nawrockiego, od trzech tygodni jest emitowany na antenie stacji wPolsce24. Najnowsze dane oglądalności pokazują, że widzowie chętnie włączają telewizory w niedzielne wieczory, aby obejrzeć młodego prowadzącego i jego gości.

Zobacz także: Lawina komentarzy po debiucie Daniela Nawrockiego w TV. "Widać porządne wychowanie"

Wyniki oglądalności programu Daniela Nawrockiego

Według danych Nielsen Media program "Nawrocki w Polsce" ogląda średnio 137 tys. osób. W grupie ogólnej 4+ udział programu wynosi 1,16 proc., natomiast w komercyjnej grupie 16-59 lat - 0,61 proc.

Najwięcej widzów przyciągnął trzeci odcinek, który obejrzało 158 tys. osób. Minimalnie słabszy wynik osiągnął pierwszy epizod - 157 tys. widzów. Nieco gorzej wypadł drugi odcinek, który zgromadził zaledwie 94 tys. oglądających.

Dla porównania, w lipcu - przed startem nowego formatu - stacja wPolsce24 notowała średnie udziały na poziomie 1,61 proc. w grupie ogólnej i 0,82 proc. w komercyjnej.

Zobacz także: Obejrzeliśmy program Daniela Nawrockiego. Gościem był Chajzer. "Coś Cię musi jarać". Padło też niecenzuralne słowo!

Zmiany w ramówce wPolsce24

Wprowadzenie nowego programu oznaczało spore roszady w ramówce. "Nawrocki w Polsce" zajął pasmo po produkcji "Naga prawda" Marianny Schreiber, byłej żony polityka PiS-u Łukasza Schreibera. Jej program został przesunięty na wcześniejszą godzinę i można go oglądać w niedzielę o godzinie 16:20.

Format Daniela Nawrockiego, emitowany w niedzielne wieczory o 20:20, skupia się na rozmowach z ciekawymi postaciami ze świata mediów, sportu, biznesu i nauki.

Zobacz także: Szok, co wyszło w czasie rozmowy Nawrockiego z Chajzerem! Młodszy syn prezydenta, Antek, chciał się dostać do show TV

Dotychczas w programie pojawili się:

Filip Chajzer – prezenter i przedsiębiorca (odcinek pierwszy),

Kacper Meyna – bokser (odcinek drugi),

prof. Piotr Czauderna – chirurg i ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia (odcinek trzeci).

W najbliższym odcinku widzowie zobaczą rozmowę Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Już wiadomo, że widzów czeka również rozmowa młodego Nawrockiego z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, co może przełożyć się na kolejny rekord oglądalności.

Zobacz także: Daniel Nawrocki idzie w ślady Karola Nawrockiego. Zobacz, jak boksuje. Wszedł do ringu z kolegą taty

Kim jest Daniel Nawrocki?

Daniel Nawrocki to 22-letni syn Marty Nawrockiej z poprzedniego związku. Jego ojczymem jest Karol Nawrocki, który w sierpniu 2025 roku został zaprzysiężony na prezydenta RP.

Młody Nawrocki od dawna interesuje się polityką – w 2024 roku próbował swoich sił w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie udało mu się zdobyć mandatu w Radzie Miasta Gdańska. Teraz stawia pierwsze kroki w branży medialnej.

"Nawrocki w Polsce" – co dalej?

Choć średnie wyniki oglądalności są niższe niż lipcowe udziały stacji, start programu uznaje się za obiecujący. Popularność pierwszego i trzeciego odcinka pokazuje, że widzowie chcą oglądać rozmowy Daniela Nawrockiego, a kolejne epizody mogą jeszcze poprawić statystyki stacji. Czy tak będzie? Przekonamy się już niebawem.

Zobacz także: Antek Nawrocki przyszedł na casting do TVN-u. Niebywałe, jak go potraktowali! Teraz to syn prezydenta

Zobacz więcej zdjęć. Intymna sesja ciążowa dziewczyny Daniela Nawrockiego. Oto Magdalena Grott

Daniel Nawrocki pokazał swoją dziewczynę! Magda jest modelką i... młodą mamą 3-letniej Lusi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.