Jak sobie radzi program syna prezydenta, Daniela Nawrockiego? Znamy wyniki oglądalności show "Nawrocki w Polsce"

2025-08-26 16:40

Program "Nawrocki w Polsce", prowadzony przez Daniela Nawrockiego – syna obecnego Prezydenta RP Karola Nawrockiego, zadebiutował w niedzielę, 10 sierpnia, o 20:20 na antenie wPolsce24. Produkcja już przyciąga uwagę widzów. Jaką ma oglądalność? Już wszystko jasne.

Program Daniela Nawrockiego, 22-letniego syna prezydenta Karola Nawrockiego, od trzech tygodni jest emitowany na antenie stacji wPolsce24. Najnowsze dane oglądalności pokazują, że widzowie chętnie włączają telewizory w niedzielne wieczory, aby obejrzeć młodego prowadzącego i jego gości.

Wyniki oglądalności programu Daniela Nawrockiego

Według danych Nielsen Media program "Nawrocki w Polsce" ogląda średnio 137 tys. osób. W grupie ogólnej 4+ udział programu wynosi 1,16 proc., natomiast w komercyjnej grupie 16-59 lat - 0,61 proc.

Najwięcej widzów przyciągnął trzeci odcinek, który obejrzało 158 tys. osób. Minimalnie słabszy wynik osiągnął pierwszy epizod - 157 tys. widzów. Nieco gorzej wypadł drugi odcinek, który zgromadził zaledwie 94 tys. oglądających.

Dla porównania, w lipcu - przed startem nowego formatu - stacja wPolsce24 notowała średnie udziały na poziomie 1,61 proc. w grupie ogólnej i 0,82 proc. w komercyjnej.

Zmiany w ramówce wPolsce24

Wprowadzenie nowego programu oznaczało spore roszady w ramówce. "Nawrocki w Polsce" zajął pasmo po produkcji "Naga prawda" Marianny Schreiber, byłej żony polityka PiS-u Łukasza Schreibera. Jej program został przesunięty na wcześniejszą godzinę  i można go oglądać w niedzielę o godzinie 16:20.

Format Daniela Nawrockiego, emitowany w niedzielne wieczory o 20:20, skupia się na rozmowach z ciekawymi postaciami ze świata mediów, sportu, biznesu i nauki.

Dotychczas w programie pojawili się:

  • Filip Chajzer – prezenter i przedsiębiorca (odcinek pierwszy),
  • Kacper Meyna – bokser (odcinek drugi),
  • prof. Piotr Czauderna – chirurg i ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia (odcinek trzeci).

W najbliższym odcinku widzowie zobaczą rozmowę Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Już wiadomo, że widzów czeka również rozmowa młodego Nawrockiego z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, co może przełożyć się na kolejny rekord oglądalności.

Kim jest Daniel Nawrocki?

Daniel Nawrocki to 22-letni syn Marty Nawrockiej z poprzedniego związku. Jego ojczymem jest Karol Nawrocki, który w sierpniu 2025 roku został zaprzysiężony na prezydenta RP.

Młody Nawrocki od dawna interesuje się polityką – w 2024 roku próbował swoich sił w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie udało mu się zdobyć mandatu w Radzie Miasta Gdańska. Teraz stawia pierwsze kroki w branży medialnej.

"Nawrocki w Polsce" – co dalej?

Choć średnie wyniki oglądalności są niższe niż lipcowe udziały stacji, start programu uznaje się za obiecujący. Popularność pierwszego i trzeciego odcinka pokazuje, że widzowie chcą oglądać rozmowy Daniela Nawrockiego, a kolejne epizody mogą jeszcze poprawić statystyki stacji. Czy tak będzie? Przekonamy się już niebawem.

