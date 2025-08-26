Jak sobie radzi program syna prezydenta, Daniela Nawrockiego? Znamy wyniki oglądalności show "Nawrocki w Polsce"

Program Daniela Nawrockiego, 22-letniego syna prezydenta Karola Nawrockiego, od trzech tygodni jest emitowany na antenie stacji wPolsce24. Najnowsze dane oglądalności pokazują, że widzowie chętnie włączają telewizory w niedzielne wieczory, aby obejrzeć młodego prowadzącego i jego gości.
Wyniki oglądalności programu Daniela Nawrockiego
Według danych Nielsen Media program "Nawrocki w Polsce" ogląda średnio 137 tys. osób. W grupie ogólnej 4+ udział programu wynosi 1,16 proc., natomiast w komercyjnej grupie 16-59 lat - 0,61 proc.
Najwięcej widzów przyciągnął trzeci odcinek, który obejrzało 158 tys. osób. Minimalnie słabszy wynik osiągnął pierwszy epizod - 157 tys. widzów. Nieco gorzej wypadł drugi odcinek, który zgromadził zaledwie 94 tys. oglądających.
Dla porównania, w lipcu - przed startem nowego formatu - stacja wPolsce24 notowała średnie udziały na poziomie 1,61 proc. w grupie ogólnej i 0,82 proc. w komercyjnej.
Zmiany w ramówce wPolsce24
Wprowadzenie nowego programu oznaczało spore roszady w ramówce. "Nawrocki w Polsce" zajął pasmo po produkcji "Naga prawda" Marianny Schreiber, byłej żony polityka PiS-u Łukasza Schreibera. Jej program został przesunięty na wcześniejszą godzinę i można go oglądać w niedzielę o godzinie 16:20.
Format Daniela Nawrockiego, emitowany w niedzielne wieczory o 20:20, skupia się na rozmowach z ciekawymi postaciami ze świata mediów, sportu, biznesu i nauki.
Dotychczas w programie pojawili się:
- Filip Chajzer – prezenter i przedsiębiorca (odcinek pierwszy),
- Kacper Meyna – bokser (odcinek drugi),
- prof. Piotr Czauderna – chirurg i ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia (odcinek trzeci).
W najbliższym odcinku widzowie zobaczą rozmowę Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Już wiadomo, że widzów czeka również rozmowa młodego Nawrockiego z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, co może przełożyć się na kolejny rekord oglądalności.
Kim jest Daniel Nawrocki?
Daniel Nawrocki to 22-letni syn Marty Nawrockiej z poprzedniego związku. Jego ojczymem jest Karol Nawrocki, który w sierpniu 2025 roku został zaprzysiężony na prezydenta RP.
Młody Nawrocki od dawna interesuje się polityką – w 2024 roku próbował swoich sił w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie udało mu się zdobyć mandatu w Radzie Miasta Gdańska. Teraz stawia pierwsze kroki w branży medialnej.
"Nawrocki w Polsce" – co dalej?
Choć średnie wyniki oglądalności są niższe niż lipcowe udziały stacji, start programu uznaje się za obiecujący. Popularność pierwszego i trzeciego odcinka pokazuje, że widzowie chcą oglądać rozmowy Daniela Nawrockiego, a kolejne epizody mogą jeszcze poprawić statystyki stacji. Czy tak będzie? Przekonamy się już niebawem.
