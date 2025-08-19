Daniel Nawrocki idzie w ślady Karola Nawrockiego. Zobacz, jak boksuje. Wszedł do ringu z kolegą taty

2025-08-19

Czy Daniel Nawrocki pójdzie w ślady taty? Prezydent Karol Nawrocki jest wielkim fanem boksu – trenował go przed laty, a jeszcze niedawno pojawiał się na galach organizowanych w Polsce. Jego syn Daniel współpracuje z telewizją „wPolsce24”. W najnowszym odcinku jego programu gośćmi byli m.in. Dariusz Michalczewski i Kacper Meyna. Nawet sam założył rękawice i został „przetarczowany” przez polskiego zawodnika wagi ciężkiej. Jak mu poszło?

Daniel Nawrocki wszedł do ringu. Idzie w ślady taty?

Daniel Nawrocki prowadzi swój własny program w telewizji. Syn prezydenta współpracuje ze stacją „wPolsce24”, w której prowadzi swój własny program „Nawrocki w Polsce”. Teraz pojawił się w Stoczni Gdańskiej, gdzie spotkał się z Dariuszem Michalczewskim, Kacprem Meyną, Maciejem Brzostkiem i Lucyną Mach.

„W filmie zobaczycie, jak wchodzę do ringu, rozmawiam z gośćmi o ich doświadczeniach, sekretach sukcesu i przyszłości polskiego boksu. Dariusz „Tiger” Michalczewski dzieli się historiami z ringu, Kacper Meyna pokazuje techniki mistrza, a Maciej i Lucyna opowiadają o codziennym życiu klubu. To nie tylko boks – to motywacja, pasja i historia Gdańska!” - czytamy w opisie filmu.

Daniel Nawrocki w pewnym momencie wszedł do ringu i założył rękawice, by zrobić wspólny trening z Kacprem Meyną. Łatwo zauważyć, że nie ma tak dobrych ruchów bokserskich jak tata, ale jeśli dopiero zaczyna przygodę z boksem to spokojnie może się jeszcze wiele rozwinąć.

Nie tylko boks! Daniel Nawrocki działa też w polityce

Najstarszy z rodzeństwa, Daniel, jest synem Marty Nawrockiej z wcześniejszego związku, ale od lat pozostaje bardzo blisko związany z ojczymem. Dziś ma 21 lat i powoli zaczyna stawiać własne kroki w polityce.

Wiosną 2024 roku Daniel Nawrocki wystartował w wyborach samorządowych w Gdańsku. Kandydował do rady miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości, zajmując drugie miejsce w okręgu nr 3. Zdobył 1117 głosów, co nie wystarczyło, by uzyskać mandat, ale jak na debiut 21-latka w lokalnej polityce – wynik ten uznawany jest za całkiem obiecujący. Młody Nawrocki najwyraźniej się nie zniechęcił. Już kilka miesięcy później ponownie stanął do wyborczej rywalizacji – tym razem o miejsce w radzie dzielnicy Siedlce. W październiku 2024 roku zdobył tam 53 głosy.

Choć droga do sukcesu politycznego Daniela dopiero się zaczyna, widać, że chętnie idzie śladami ojca – zarówno w świecie sportu, jak i polityki.

