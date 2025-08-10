W programie Nawrockiego gościł Chajzer, który opowiedział o swojej drodze do dziennikarstwa i marzeniu o prowadzeniu „Dzień dobry TVN”.

Chajzer zdradził kulisy swojego pomysłu na biznes z kebabem oraz poruszył temat hejtu i walki z nim.

Nie zabrakło też kontrowersyjnych opinii o Warszawie oraz rozmów o hejcie.

Co jeszcze ujawnił Chajzer i jakich zaskakujących tematów dotyczyła rozmowa?

"Nawrocki w Polsce" nowa propozycja telewizji wPolsce24

Jakiś czas temu do sieci trafiło wspólne zdjęcie Filipa Chajzera i Daniela Nawrockiego przy food trucku celebryty. Opublikowane zostało ono na profilach w mediach społecznościowych obu mężczyzn. Można było pomyśleć, że panowie ucięli sobie zwykłą pogawędkę przy kebabie. Jednak nieco tajemniczości do sprawy dodał sam Daniel Nawrocki, który zdjęcie z Chajzerem podpisał krótko: - Nie tylko o kebaba chodziło 🔥 Stay tuned. Potem okazało się, że chodzi o nagranie do telewizji i nowy program na antenie wPolsce24.

Dlaczego Nawrocki zaprosił do programu Chajzera?

W rozmowie z Plejadą Filip Chajzer uchylił rąbka tajemnicy i odniósł się do Daniela Nawrockiego, przyznał, że to on sam pierwszy odezwał się do Daniela Nawrockiego, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Potem to młody dziennikarz postanowił właśnie celebrytę zaprosić do swojego programu. Okazuje się, że młody Nawrocki zaprosił Chajzera jako gościa, do swojego nowego programu! Program wystartował w niedzielę 10 sierpnia. Jeszcze przed emicją Naawrocki wyjaśnił, że zdecydował się zaprosić Chajzera, bo ten idzie pod prąd, nie owija w bawełnę, nie udaje kogoś innego, a co więcej wiele przeżył i mierzył się z hejtem.

Co działo się w programie Nawrockiego?

Program zaczął się od zamówienie kebaba przez Nawrockiego, któremu Chajzer tłumaczył, od czego wziął się jego pomysł na biznes, co spowodowało, że postawił na taki biznes. Chajzer przyznał, że najważniejsze, by to co robisz było dla ciebie ważne: "Coś Cię musi jarać".

Gwiazdor opowiedział też o swoim marzeniu, by prowadzić "Dzień dobry TVN". Marzył o tym i dążył do tego, by tam trafić. W końcu jednak i to przestało go pasjonować. Przy okazji Nawrocki zdradził, że jego młodszy brat, Antek, był na castingach do programu "Mali Giganci", który swego czasu prowadził Chajzer.

Rozmowa była też poświęcona m.in. startowi Chajzera w maratonie w Nowym Jorku, a także o tym, jak podjął decyzję, by zostać dziennikarzem. Chajzer podzielił się też z młodszym kolegą uwagami na temat Warszawy i tego, jak się w niej żyje: - Co stoi za blichtrem? Narkotyki i ku**. I to jest Warszawa. To iluzja, to przyciąga. Chajzer zaprosił też Nawrockiego na swoją motorówkę! Tam poruszony został poważny temat, czyli hejt i walka z nim.

Co wiemy o Danielu Nawrockim? Syn prezydenta to dziennikarz

Daniel Nawrocki ma 22 lat, a wiosną zeszłego roku startował w wyborach samorządowych. Syn Nawrockiego starał się o miejsce w radzie miasta Gdańska, niestety mandatu radnego nie zdobył. Młody Nawrocki startował z listy Prawa i Sprawiedliwości z 2. miejsce na liście, w okręgu nr 3. Zdobył 1 117, ale to nie wystarczyło, by wejść do rady. Może wynik wydaje się nie być imponującym, ale jak na tak młodego kandydata, to i tak spory sukces i dobry debiut. Najwyraźniej się nie zniechęcił, bo w październiku 2024 wystartował do rady dzielnicy Siedlce w Gdańsku, otrzymał 53 głosy.

Nawrocki studiuje na wydziale prawa i administracji. Realizuje się też jako dziennikarz. Od niedawna działał w gdańskim portalu "Gazeta Morska", który reklamuje się jako: "To wyjątkowe miejsce dla miłośników morza i ekspertów branży morskiej. Aktualności, analizy, przemysł stoczniowy, offshore, rybołówstwo i wiele więcej!". Teraz przyszedł czas na nowe medialne wyzwania.