Antek Nawrocki przyszedł na casting do TVN-u. Niebywałe, jak go potraktowali! Teraz to syn prezydenta

W niedzielę 10 sierpnia 2025 roku widzowie na kanale wPolsce24 mogli zobaczyć premierowy odcinek autorskiego programu Daniela Nawrockiego: "Nawrocki w Polsce". To on wygadał, że najmłodszy syn prezydenta Karola Nawrockiego, Antek startował w show TVN. Ale do programu się nie dostał i nie został najlepiej potraktowany. Teraz pozycja nastolatka zdecydowanie się zmieniła. Ciekawe, czy producenci show "Mali giganci" żałują tamtych decyzji.

Dzieci Karola Nawrockiego robią furorę

Prezydent RP, Karol Nawrocki i jego żona Marta wychowuje trójkę dzieci: Kasię, Antka oraz adoptowanego Daniela. Starszego syna połączyła z przybranym tatą wspólna pasja do historii i sportu, ale Karol ma doskonałe relacje także z Kasią i z Antkiem. Wszystkie dzieci prezydenta z dnia na dzień stały się prawdziwymi gwiazdami, nie tylko w świecie polityki. Teraz oczy wszystkich zwrócone są w stronę rodziny, zamieszkującej Pałac Prezydencki.

Daniel Nawrocki, pasjonat dziennikarstwa w swoim programie "Nawrocki w Polsce" ma zamiar odwiedzać odwiedza ciekawe miejsca i rozmawiać z wybitnymi osobami. W premierowym odcinku swojego show starszy syn prezydenta RP spotkał się we Władysławowie z Filipem Chajzerem. Podczas rozmowy wspomniano także program "Mali giganci", który prowadził właśnie młodszy Chajzer. To właśnie tam startował Antek Nawrocki. Niestety, nie potraktowali go zbyt dobrze i obecny syn prezydenta nie dostał się do show.

Nieudana próba Antka Nawrockiego w TVN

Co ciekawe, mój brat był w "Małych gigantach" na castingu i na okładce jednej z gazet

- zdradził Daniel Nawrocki.

Szczegółów tego wydarzenia jednak nie zdradził. Teraz Antek mógłby zostać gwiazdą dowolnego programu, ale nie wiadomo, czy znajdzie na to czas. Właśnie skończył szkołę podstawową i za moment zacznie naukę w liceum. Prywatnie jest zapalonym fanem piłki nożnej.

