Kim jest białoruski raper Max Korzh? To na jego koncercie doszło do bójek na Narodowym

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-11 13:46

W sobotę, 9 sierpnia 2025 r., Max Korzh wystąpił na PGE Narodowym w Warszawie . Bramki otwarto o godz. 16:00, koncert rozpoczął się o 20:00. Bilety na to wydarzenie wyprzedano w rekordowym tempie - w zaledwie 5 dni. Dzień przed koncertem fani spontanicznie zgromadzili się przy ul. Ordona w Warszawie. Agresja i bójki doprowadziły do interwencji policji i zatrzymań. Kim jest białoruski raper, wokół którego zgromadziło się tyle agresji?

Podczas samego koncertu doszło do eskalacji konfliktu: fani skakali z trybun, forsowali barierki, co skutkowało starciami z ochroną. Widoczne były kontrowersyjne flagi (tzw. banderowskie), co potęgowało napięcie. Zarząd PGE Narodowego potępił eksponowanie symboli propagujących totalitaryzm i nienawiść. Władze złożyły zawiadomienie do prokuratury dotyczące zdarzeń na koncercie. Kim tak naprawdę jest Max Korzh, którego występ wywołał taki skandal?

Kim jest białoruski raper z Narodowego?

Max Korzh to Maksim Anatolievich Korzh. Urodził się 23 listopada 1988 r. w Łunińcu. Jest białoruskim raperem, wokalistą, autorem tekstów i reżyser erem. Od 2006 roku działa na scenie muzycznej, stał się jednym z czołowych artystów kultur słowiańskiej i Europy Wschodniej, łącząc w utworach hip-hop, rock, dubstep i electro. Jego muzyka wyróżnia się emocjonalnym ładunkiem - o przyjaźni, miłości i codziennym życiu. Jego popularność to efekt autentyczności: szczere teksty i widowiskowe występy z pirotechniką i energią sceny. 

Muzyka i przesłanie Max Korzh ściągnęły na PGE Narodowy dziesiątki tysięcy fanów. Białoruski raper może pochwalić rekordową sprzedażą biletów na swój występ. Dlaczego sympatyczne, wolnościowe przesłanie białoruskiego rapera wywołało napięcia polityczne i społeczne na Stadionie Narodowym w Warszawie?

Agresja przed na i po koncercie białoruskiego rapera

Incydenty dzień wcześniej i podczas koncertu przypomniały, że wielkie wydarzenie muzyczne może być także katalizatorem tzw. trudnych emocji. Agresja i przemoc - taką wizytówkę zafundowali Maxowi Korzhowi fani.  

Nie przegap: Nie żyje kolejny aktor ze "Świata według Kiepskich"! "Będzie nam Ciebie strasznie brakowało"

Max Korzh
23 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Byłeś kiedyś świadkiem bójki w miejscu publicznym?
Tak wyglądał koncert Quebonafide na PGE Narodowym. Lista gości szokuje!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki