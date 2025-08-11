Kim jest białoruski raper Max Korzh? To na jego koncercie doszło do bójek na Narodowym

Podczas samego koncertu doszło do eskalacji konfliktu: fani skakali z trybun, forsowali barierki, co skutkowało starciami z ochroną. Widoczne były kontrowersyjne flagi (tzw. banderowskie), co potęgowało napięcie. Zarząd PGE Narodowego potępił eksponowanie symboli propagujących totalitaryzm i nienawiść. Władze złożyły zawiadomienie do prokuratury dotyczące zdarzeń na koncercie. Kim tak naprawdę jest Max Korzh, którego występ wywołał taki skandal?

Kim jest białoruski raper z Narodowego?

Max Korzh to Maksim Anatolievich Korzh. Urodził się 23 listopada 1988 r. w Łunińcu. Jest białoruskim raperem, wokalistą, autorem tekstów i reżyser erem. Od 2006 roku działa na scenie muzycznej, stał się jednym z czołowych artystów kultur słowiańskiej i Europy Wschodniej, łącząc w utworach hip-hop, rock, dubstep i electro. Jego muzyka wyróżnia się emocjonalnym ładunkiem - o przyjaźni, miłości i codziennym życiu. Jego popularność to efekt autentyczności: szczere teksty i widowiskowe występy z pirotechniką i energią sceny.

Muzyka i przesłanie Max Korzh ściągnęły na PGE Narodowy dziesiątki tysięcy fanów. Białoruski raper może pochwalić rekordową sprzedażą biletów na swój występ. Dlaczego sympatyczne, wolnościowe przesłanie białoruskiego rapera wywołało napięcia polityczne i społeczne na Stadionie Narodowym w Warszawie?

Agresja przed na i po koncercie białoruskiego rapera

Incydenty dzień wcześniej i podczas koncertu przypomniały, że wielkie wydarzenie muzyczne może być także katalizatorem tzw. trudnych emocji. Agresja i przemoc - taką wizytówkę zafundowali Maxowi Korzhowi fani.

