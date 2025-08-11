Nie żyje kolejny aktor ze "Świata według Kiepskich"! "Będzie nam Ciebie strasznie brakowało"

Niespodziewanie zmarł Zygmunt Babiak - aktor i muzyk, od prawie 40. lat związany z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora. Aktor m.in. "Świata według Kiepskich" odszedł 8 sierpnia 2025 r. Miał 67 lat. Odejście artysty teatr ogłosił na swoim profilu na Facebooku.

Nagła śmierć wybitnego aktora

Drodzy Widzowie! Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Niespodziewanie odszedł nasz Kolega, aktor Zygmunt Babiak. 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤Jesteśmy wstrząśnięci i nadal trudno uwierzyć w to, co się stało. Przecież dopiero co się widzieliśmy, dopiero co oklaskiwaliśmy Zygmunta na scenie… Trudno uwierzyć, trudno się pogodzić…Zygmunt, a właściwie Zyga, bo tak wszyscy się do niego zwracaliśmy, był jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów w naszym zespole. Związany był z OTLiA od 1985 roku. Znały go pokolenia naszych widzów - i nie tylko naszych, bo Zyga był także świetnym muzykiem, grającym na skrzypcach i gitarze. Jego lata pracy w teatrze to mnóstwo arcyciekawych i pasjonujących kreacji aktorskich, których nigdy nie zapomnimy… Składamy najgłębsze wyrazy współczucia najbliższym Zygmunta. Bądźcie teraz silni! Pragniemy także przypomnieć Państwu ogromny dorobek Artysty, o którym pisaliśmy w grudniu 2024 roku, kiedy Zygmunt otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. Zyga 🖤 Będzie nam Ciebie strasznie brakowało… Spoczywaj w Pokoju. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w późniejszym terminie.

Śmierć Zygmunta Babiaka poruszyła nie tylko środowisko teatralne, ale i mieszkańców miasta, dla których był twarzą wielu spektakli i wydarzeń. Widzowie kojarzą go także z ekranu. Zagrał także niezapomniane epizody w "Wiedźminie" oraz serialach: "Kryminalni", "Fala zbrodni", "Pierwsza miłość". Pojawił się także w kultowym "Świecie według Kiepskich" - m.in. w odcinkach z lat 2003 i 2007. Niestety, aktor dołączył do długiej listy artystów, którzy opuścili świat Kiepskich na zawsze. W 2024 roku tłumy żegnały serialową Halinkę, Marzenę Kipiel-Sztukę. Zobacz też: Zmarła kolejna osoba związana ze "Światem według Kiepskich". Iwo Pawłowski miał zaledwie 51 lat.

Babiak zagrał w 2 odcinkach popularnej serii o Kiepskich. W "Krainie obfitości" (154) zagrał postać o kontrowersyjnych skłonnościach, które wzbudzały duże emocje u mieszkańców Ćwiartki 3/4. W odcinku "Ogór" (248) był rybakiem, który miał swój niecodzienny sposób na kiszenie ogórków.

Zygmunt grał nie tylko na scenie

Zygmunt Babiak był artystą wszechstronnym: poza aktorstwem zajmował się muzyką, grał na skrzypcach i gitarze. W młodości współtworzył zespoły Ballada i Bez Dam. Podczas pandemii przygotował w sieci cykl "Rodzinne śpiewanie", przypominając piosenki rodzinne i harcerskie.

Babiak urodził się w 1958 roku. W 1986 r. ukończył Wydział Lalkarski (AST, filia we Wrocławiu), a od 1985 r. konsekwentnie budował sceniczny dorobek w OTLiA. Na deskach opolskiego teatru stworzył dziesiątki ról - od klasyki ("Królewna Śnieżka", "Balladyna", "Trzej muszkieterowie", "Iwona, księżniczka Burgunda") po współczesne propozycje dla młodszej publiczności. W 2024 r. otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury.

Aktor "Świata według Kiepskich" przez 20 lat prowadził maturzystów w polonezie

Babiak był także postacią wyjątkowo obecną w życiu miasta. Przez ponad dwie dekady prowadził w pierwszej parze poloneza maturzystów na opolskim rynku. Ten symboliczny rytuał sprawił, że stał się kimś więcej niż aktorem: sąsiadem, przewodnikiem, dobrym duchem miejskich uroczystości.

Za swoje role i konsekwencję w pracy scenicznej Zygmunt Babiak zdobył liczne wyróżnienia - od Złotej Maski (Katowice, 2000) po zespołowe nagrody na festiwalach w Opolu i Radomiu. Współpracownicy z OTLiA wspominają jego "arcyciekawe i pasjonujące kreacje", które potrafiły wzruszyć i rozbawić zarówno dzieci, jak i dorosłych. Odejście Babiaka to koniec pewnej epoki - żegna go publiczność, którą uczył kochać teatr, i środowisko, które podziwiało jego rzemiosło. Dziedzictwem artysty pozostają role, muzyka i wspomnienia widzów - a także niepowtarzalna energia, którą zostawił na opolskiej scenie.