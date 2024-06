Tak wyglądały ostatnie godziny Marzeny Kipiel-Sztuki. "Paździochowa" widziała ją wieczorem. Wiemy, co się stało. Łzy aż cisną się do oczu

Nie miały ze sobą dobrych relacji. Tak po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki mówi o niej siostra. "Nie będę tego ukrywać, bo większość to wie"

"Marzena bardzo długo chorowała i ja byłam w to zaangażowana. Dzisiaj rano o godz. 9:00 zmarła" - powiedziała w niedzielę rano w rozmowie z Plejadą Renata Pałys, odtwórczyni słynnej roli Paździochowej w hicie Polsatu "Świat według Kiepskich". Przyczyna śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki jest trzymana w tajemnicy. Dowiedzieliśmy się jednak, że chorowała już od lat.

Renata Pałys odebrała nasz telefon cała we łzach. - To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić. Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą - powiedziała nam słynna Paździochowa, która prywatnie przyjaźniła się z Kipiel-Sztuką. W czasie pandemii pani Marzena skarżyła się na chorobę płuc. Ale to nie ona była przyczyną śmierci. - Nie, nie zmarła z powodu choroby płuc. Ona po prostu paliła dużo. Miała inną, przewlekłą chorobę. Chorowała od dawna - dodała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Okazuje się, że przyjaciółka z serialu niemal do końca była przy pani Marzenie. Wieczorem, kilka godzin przed zgonem, wiedziały już, co niebawem się stanie. - Wczoraj się z nią widziałem, proszę pana - wyznała nam Pałys. Nasz dziennikarz Adrian Nychnerewicz zapytał więc, czy wczoraj (w sobotę - przyp. red.) coś zapowiadało, że pani Marzena odejdzie z tego świata? - Oczywiście, że tak. Tak... - potwierdziła nam łamiącym się głosem pani Renata.

Marzena Kipiel-Sztuka zasłynęła nie tylko rolą w serialu "Świat według Kiepskich". Była świetną wokalistką, którą do dziś, po udziale w show "Jak oni śpiewają?" wspominają Elżbieta Zapendowska (77 l.), jurorka, oraz Agnieszka Włodarczyk (43 l.), zwyciężczyni pierwszej edycji programu.

- Pamiętam ją bardzo dobrze. Świetnie się z nią współpracowało. Spotykałyśmy się jeszcze parę razy w życiu. Miała fajną, ciemną, zachrypniętą barwę. To było nie tylko aktorka, ale też dobra wokalistka. Była bardzo sympatyczną osobą! - mówi nam Elżbieta Zapendowska.

