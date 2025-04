Żona Krzysztofa Rutkowskiego ponownie znalazła się w centrum uwagi. Tym razem za sprawą swojej sylwetki, którą z dumą zaprezentowała w mediach społecznościowych. Maja Rutkowski, znana z zamiłowania do luksusu i dbania o siebie, postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami kolejnym sukcesem - zrzuceniem kilku kilogramów. Fani natychmiast zareagowali na jej zdjęcie, komentując nie tylko efektowny wygląd, ale i determinację, jaka za tym stoi.

Na opublikowanym zdjęciu widać Maję Rutkowski odpoczywającą na leżaku, ubraną w jednoczęściowy kostium kąpielowy, który podkreśla jej zgrabną sylwetkę. Żona Krzysztofa ma na głowie wielki kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne, które chronią jej lico przed ostrym słońcem.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów Rutkowski. Większość była zachwycona jej metamorfozą.

Wygląda Pani pięknie i szczęśliwie, co do kg...nie wiem, może 10kg. Ale z tymi kg i tak wyglądała Pani pięknie, ale wiadomo, najważniejsze, żeby czuć się sama ze sobą dobrze, więc jeżeli teraz według Pani super, to gratulację, że udało się osiągnąć cel, bo to nie zawsze jest łatwe, a Pani dała radę. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego wypoczynku, pozdrowienia dla syna - czytamy w sekcji komentarzy.