Ostatni wpis Tomka Jakubiaka pojawił się na jego instagramowym koncie 21 marca 2025 roku. Wtedy gwiazdor informował, że przez kilka dni przebywał w szpitalu. Miał też przygotowywać się na kolejny wyjazd do Izraela.

Wyszedłem właśnie ze szpitala po kilku dniach i sprawdzam, co się dzieje w różnego rodzaju akcjach, które rozpocząłem przed pójściem. Po raz kolejny wy mnie zaskakujecie. To jest po prostu coś niesamowitego. [...] Zbiórka cały czas trwa, bo muszę jechać na kolejną operację do Izraela - napisał wtedy Tomasz Jakubiak.