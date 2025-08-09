Nie żyje znany influencer. Chłopak miał tylko 20 lat!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-09 18:07

Tragiczne wieści wstrząsnęły światem mediów społecznościowych. Nie żyje 20-letni Chase Filandro - popularny nowojorski influencer i wokalista. Rodzina poinformowała, że młody chłopak targnął się na własne życie.

Chase Filandro zdobył serca internautów dzięki swoim zabawnym skeczom, recenzjom książek oraz wyjątkowej charyzmie. Mimo młodego wieku był artystą wszechstronnym. Chłopak śpiewał, grał na instrumentach, malował, pisał poezję i występował na scenie. Jego nagła śmierć wywołała falę smutku zarówno wśród fanów, jak i znajomych.

O odejściu młodego twórcy poinformowała jego siostra, Francesca Ford, publikując wzruszający wpis na Instagramie.

Nasze serca pękły z powodu nagłej i niespodziewanej straty naszego ukochanego Chase’a. To była jego własna decyzja, by udać się do nieba. Jego światło będzie świecić w sercach wszystkich, których dotknął swoim niezwykłym, choć zbyt krótkim życiem – napisała kobieta w mediach społecznościowych.

Ford podkreśliła, że jej brat był "utalentowanym artystą o nieograniczonej kreatywności".

Był wokalistą, muzykiem, aktorem, nauczycielem, poetą i malarzem. Chase emanował energią i radością życia, które przyciągały ludzi zarówno w rzeczywistości, jak i w sieci - dodała kobieta.

Rodzina wspomina również jego miłość do natury. Chase często spędzał czas na wędrówkach, odwiedzając parki narodowe i podróżując po Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu bliscy planują uczcić jego pamięć, stawiając symboliczne miejsca pamięci w dwóch parkach narodowych. Na specjalnej zbiórce internetowej udało się zebrać ponad 31 tysięcy dolarów w zaledwie 13 godzin.

Dziękujemy za każdą wpłatę. Widzimy, jak ogromny wpływ miał Chase na tak wiele osób. Dzięki dodatkowym środkom powstanie też pomnik w Nowym Jorku - przekazali bliscy w sieci.

Chase od 2022 roku był wokalistą pięcioosobowego zespołu indie rockowego Just Add Water, który koncertował głównie w okolicach Long Island. Ostatni raz wystąpił z grupą latem ubiegłego roku, po rocznej przerwie w działalności. Współpracował również z nowojorską szkołą aktorstwa Take 2 Studio.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

