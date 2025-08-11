Syn prezydenta zadebiutował w ogólnopolskiej telewizji. "Nawrocki w Polsce" na antenie wPolsce24

Daniel Nawrocki, który z zamiłowania jest dziennikarzem i od pewnego czasu pracuje w mediach lokalnych, wypłyną na szerokie wody. Teraz ma swój program w ogólnopolskiej telewizji wPolsce24, to "Nawrocki w Polsce". To cykl rozmów z ciekawymi osobami, a jak sam zapowiadał autor programu: - Będziemy jeździć po Polsce, spotykać się z ciekawymi ludźmi w ich środowisku. W pierwszym odcinku Nawrocki spotkał się ze znany Polakom od lat celebrytą i dziennikarzem Filipem Chajzerem. Rozmowa została nagrana w Kołobrzegu przy... food trucku należącym do Chajzera, który od pewnego czasu prowadzi biznes gastronomiczny, czyli budki z kebabem.

Program wystartował w niedzielę 10 sierpnia, a jeszcze przed emisją Nawrocki wyjaśnił, że zdecydował się zaprosić Chajzera, bo ten idzie pod prąd, nie owija w bawełnę i wprost mówi, co mu się podoba a co nie. Do tego nie udaje kogoś innego, w swoim życiu wiele przeżył i mierzył się z hejtem.

W rozmowie Daniela Nawrockiego z Filipem Chajzerem zostały poruszone różne wątki i tematy, od spraw dotyczących biznesu gwiazdora, poprzez jego odczucia co do Warszawy, podejście do pracy, aż po hejt. W czasie, gdy panowie rozmawiali na temat telewizyjnej kariery Chajzera, syn Nawrockiego wspomniał, że jego młodszy brat Antek, który jest teraz nastolatkiem i od września idzie do szkoły średniej, niegdyś startował w castingach do programu TVN!

- Co ciekawe, mój brat był w "Małych gigantach" na castingu i na okładce jednej z gazet - przyznał dumny z Antka Daniel. Nie było to wspomnienie przypadkowe, bo to właśnie Chazjer prowadził ten talent show dla dzieci, a w jury programu zasiadali Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki i Katarzyna Bujakiewicz (w ostatniej edycji zastąpiła ją Sonia Bohosiewicz).

Kim jest drugi syn Nawrockich, Antek?

Antek Nawrocki to średni syn pary prezydenckiej. Najstarszy w rodzeństwie jest Daniel (student i dziennikarz), a najmłodsza Kasia. Antek w tym roku skończył podstawówkę i od września zacznie uczyć się w szkole średniej. Prywatnie chłopak to miłośnik piłki nożnej. W czasie kampanii prezydenckiej, gdy były ferie zimowe, chłopak jeździł wraz z ojcem po Polsce i wspierał go w działaniu.

W jednym z wywiadów pierwsza dama, Marta Nawrocka mówiła:

- Oboje pracujemy zawodowo, więc musi być podział obowiązków, ale nie taki sztywny: "Ty robisz to o tej godzinie, ja o tamtej". Generalnie zajmuję się domem. Ja i chłopcy gotujemy. (...) Mąż ogarnia dzieci, czy to zawożenie na zajęcia, jeżdżenie z Antkiem na mecze, (...) odrabianie lekcji. Mają fajną tradycję z Antkiem, że wszystkie lektury czytają na głos.

Antek Nawrocki zacznie szkołę w Warszawie

15-letni Antek, który pójdzie od września do szkoły w Warszawie, będzie tam pod specjalnym nadzorem. Jak mówił w "Super Expressie" gen. Marian Janicki, praca służb nie rozpocznie się jednak we wrześniu, już wcześniej trzeba dokładniej przyjrzeć się placówce, kadrze, a także poznać i obserwować okolicę.

Generał wyjaśnił, jak to powinno wyglądać: - Sprawdzamy szkołę, a później co jakiś czas sukcesywnie jesteśmy oczywiście w kontakcie z policją i i zostajemy informowani na temat różnych zdarzeń – mówił były szef BOR. Baczne oko funkcjonariuszy będzie z dziećmi także na wyjazdach. - Jedzie z nimi kilku oficerów, którzy absolutnie nie są na zielonej szkole, czy kolonii, ale w bezpośredniej okolicy i pilnują bezpieczeństwa dzieci - komentował gen. Janicki.

Czym charakteryzował się program "Mali giganci"?

"Mali giganci" pojawiali się na antenie TVN w latach 2015-2017. W programie brały udział dzieci w wieku 4–12 lat. W programie występowało sześć drużyn, stworzonych z trzech do pięciu uczestników. W każdej z nich był: wokalista, tancerz oraz młodsze dziecko, którzy mieli również swojego opiekuna artystycznego. W każdym odcinku uczestnicy występowali i byli oceniani przez jury. Drużyna, która w danym odcinku zebrała najmniej punktów, odpadała z programu.