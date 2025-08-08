Kasia Nawrocka z bratem pod specjalną ochroną

SOP będzie w kontakcie z policją

7 – letnia Kasia rozpoczyna dopiero szkolną edukację. 15 – letni Antek wchodzi na jej nowy etap bo w stolicy pójdzie do liceum. Jak mówi nam gen. Marian Janicki praca służb nie rozpocznie się jednak we wrześniu, wcześniej trzeba dokładniej przyjrzeć się placówce, kadrze, a także poznać i obserwować okolicę. - Sprawdzamy szkołę, a później co jakiś czas sukcesywnie jesteśmy oczywiście w kontakcie z policją i i zostajemy informowani na temat różnych zdarzeń – mówi nam były szef BOR. Baczne oko funkcjonariuszy będzie z dziećmi także na wyjazdach. - Jedzie z nimi kilku oficerów, którzy absolutnie nie są na zielonej szkole, czy kolonii, ale w bezpośredniej okolicy i pilnują bezpieczeństwa dzieci - słyszymy.

Kasia i Antek w prywatnych szkołach

Z naszych informacji wynika, że Kasia i Antek będą chodzili do prywatnych szkół. Zdaniem Mariusza Sokołowskiego (52 l.), byłego rzecznika policji w takich placówkach pociechy Nawrockich będą bezpieczniejsze. - Mniejsza szkoła to mniejsza liczba osób, które ją odwiedzają. Nauczyciele, dyrekcja, pracujące tam osoby, z widzenia wiedza kto jest związany z danym. dzieckiem. Anonimowość praktycznie tam nie istnieje – mówi ekspert. A to jego zdaniem sprawia, że pełnienie nadzoru będzie zdecydowanie łatwiejsze.

