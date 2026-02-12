Kukiz żegna bliską osobę: "Był mi jak brat". Szczera i poruszająca rozmowa

Paweł Kukiz w poruszającej rozmowie wspomina zmarłego przyjaciela, Jarosława Lacha, wybitnego gitarzystę.

Ich relacja, rozpoczęta w latach 80. w Warszawie, była pełna wspólnej muzyki, życia i przyjaźni "jak między braćmi".

Kukiz opowiada o wyjątkowym talencie Lacha, jego wrażliwości i wpływie emigracji na jego życie.

Dlaczego wrażliwość artysty, tak ważna w sztuce, okazała się przeszkodą w jego życiu? Dowiedz się więcej.

„To był genialny gitarzysta. Zupełnie inny niż wszyscy”

Paweł Kukiz już na początku rozmowy podkreśla, jak wyjątkowy był jego przyjaciel:

– No to był genialny gitarzysta. W ogóle miał inny sposób, inny styl grania niż wtedy na początku lat 80. inni gitarzyści. Stylistycznie był na pewno inny - powiedział.– W podobnym klimacie grał też już niestety zmarły Robert Sadowski, współtwórca zespołu Aya RL - dodał.

Jak zaznacza, Lach od początku wyróżniał się na tle sceny muzycznej.

Wspólne mieszkanie i wspólne życie w Warszawie

Ich relacja zaczęła się na początku lat 80. w Warszawie. Byli bardzo młodzi, głodni muzyki i wolności.

– Spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. Mieszkaliśmy razem na początku lat 80. w Warszawie przez kilka lat. Próby mieliśmy w takim środkowym wieżowcu na Ścianie Wschodniej, wspólnie z Igorem Czerniawskim - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Kukiz wraca pamięcią do tamtych lat: – To był początek lat 80., jakieś 84, może 85–86 rok. Ja miałem wtedy 20, 21, 22 lata. On był ode mnie trzy lata starszy. I dodaje: – To jest taki moment w przyjaźniach, kiedy spędza się ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. Wspólne mieszkanie, wspólne próby, wspólne spędzanie czasu. To są rzeczy, które zostają w człowieku do końca życia.

„Był dla mnie jak brat”

Dla Kukiza ta relacja była czymś więcej niż zwykłą znajomością muzyczną.

– Dla mnie ten chłopak był jak brat. Potem był jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych. A to były czasy, kiedy z wizą było bardzo ciężko. Ja też myślałem, żeby do niego pojechać, ale wiza została mi odmówiona. Z perspektywy czasu widzę, że ta emigracja bardzo mu zaszkodziła - powiedział Kukiz.

„Był bardzo, bardzo wrażliwy”

Na pytanie, co najbardziej charakteryzowało Lacha, Kukiz odpowiada bez wahania:

– Podkreśliłbym przede wszystkim to, że był bardzo, bardzo wrażliwym chłopakiem. Wrażliwość w sztuce jest podstawą i istotą każdego rodzaju sztuki. Ale w życiu bardzo przeszkadza w osiągnięciu sukcesu materialnego. Jeśli człowiek znajduje się nie w swoim świecie, tak jak on w Stanach Zjednoczonych, to ta wrażliwość zaczyna go niszczyć. Jak teraz patrzę, to była rzecz, która sprawiła, że nie mógł rozwijać w pełni tego daru, który dostał od Boga - mówi wprost o straconej szansie.

Jego zdaniem Lach miał ogromny potencjał, który nigdy nie został w pełni wykorzystany. Po latach Jarosław Lach wrócił do kraju. Ale nie wrócił już do dawnego świata. Kukiz mówi o jego izolacji:

– On po powrocie był bardzo zamknięty, wycofany. Jakby trochę sam.

Poświęcenie dla rodziców

W ostatnich latach życia artysta skupił się na opiece nad chorymi rodzicami. Zrezygnował z kariery, koncertów, planów. Dla Kukiza to kolejny dowód jego charakteru:

– On zawsze bardziej myślał o innych niż o sobie. - podsumował.

Informacja o śmierci i osobiste pożegnanie

O śmierci przyjaciela Kukiz poinformował wcześniej w mediach społecznościowych. Jednak dopiero ta rozmowa pokazuje, jak głęboka była ich więź. To nie jest oficjalne wspomnienie. To prywatne pożegnanie przyjaciela z młodości. Brata z czasów wspólnego mieszkania i muzyka, który żył sztuką.

