Tak Donald Tusk uczcił tłusty czwartek! Nietypowe miejsce

Już od wczesnych godzin porannych premier Donald Tusk zadbał o słodką atmosferę. Na oficjalnym profilu premiera w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak na pokładzie samolotu częstuje on towarzyszy świeżymi pączkami. Wśród obecnych nie brakowało uśmiechów i dobrego humoru, co świadczy o udanej inicjatywie premiera.

Premier Donald Tusk nie zamierzał odstawać od reszty rodaków i już z samego rana przywitał współpracowników słodkim poczęstunkiem. Pączki z lukrem szybko rozeszły się wśród pasażerów samolotu, a premier towarzyszył temu wydarzeniu zabawnymi komentarzami.

- Nie pytacie, skąd o tej porze udało się zdobyć takie świeżutkie - żartował Donald Tusk, rozdając słodkości.

- Jeśli ktoś będzie chciał dokładkę, to... nie ma mowy - dodał premier, gdy zostało już tylko pięć pączków, co dodatkowo rozbawiło obecnych.

Tradycja tłusty czwartku

Tłusty czwartek, choć nie jest oficjalnym świętem państwowym, cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Dla wielu Polaków to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku, kojarzony z beztroską i słodkościami. Tego dnia cukiernie przeżywają prawdziwe oblężenie, a pączki – od tradycyjnych z różą czy śliwką, po te z kremem adwokatowym czy pistacjowym – znikają z półek w ekspresowym tempie. Premier Donald Tusk, jak wielu Polaków, postanowił aktywnie uczestniczyć w tej słodkiej tradycji.

