Anna Wendzikowska stała się niegdyś obiektem krytyki za słowa, które wypowiedziała podczas jednego z programów w "Dzień dobry TVN". Oceniła wówczas, że Tom Cruise z partnerką, która jest o głowę wyższa, nie przekonuje jej do swojej męskości. - Nigdy nie uważałam, żeby był szczególnie przystojny. Dla mnie mężczyzna, który ma metr siedemdziesiąt wzrostu, no trudno o nim mówić, że jest mężczyzną przystojnym. Wolę jednak typ Hugh Jackmana, takiego postawnego mężczyzny - stwierdziła Wendzikowska. Jej wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, a ludzie krytykowali celebrytkę, wytykając jej, że atakuje facetów za coś, na co nie mają wpływu. Dodawali także, że jej ocena jest nieprawdziwa, bo jest wielu facetów poniżej 180 cm wzrostu, którzy są przystojni. Prezenterka próbowała co prawda tłumaczyć się z wpadki, mówiąc, że to tylko jej zdanie, jej preferencja i gust, ale wyszło jej to dość nieudolnie. Teraz, jak się okazuje, los postanowił z niej zadrwić.

Anna Wendzikowska ma nowego partnera. Nie jest przystojny?! Los okrutnie z niej zadrwił

Anna Wendzikowska zawitała do programu Andrzeja Sołtysika w serwisie Świat Gwiazd, gdzie wyznała, że po raz pierwszy od czterech lat jej serce zabiło mocniej. Celebrytka się zakochała i to w mężczyźnie, który nie ma 180 centymetrów wzrostu. Czy to oznacza, że nie jest przystojny?

- Żeby tutaj wybrzmiał chichot losu, jako że moje serce ostatnio po czterech latach wreszcie zadrgało mocniej, to chciałabym wszystkim powiedzieć, że osoba, do której moje serce zadrgało mocniej, ma tylko 175 cm wzrostu, więc jest niewiele wyższy od Toma Cruise'a - zdradziła Anna Wendzikowska w Świecie Gwiazd.

Nie zdradziła konkretnie, kim jest jej nowy facet, ale wiadomo, że nie mieszka w Polsce. - Nic więcej nie powiem, bo to takie bardzo świeże, ale zupełnie inne. Takie napełniające nadzieją. Po tym przepracowaniu, człowiek jednak inne ma mechanizmy, co innego mu się podoba, co innego go przyciąga. Inne tworzy konstrukcje - zakończyła. Jednocześnie Wendzikowska zapewniła, że nie powtórzy okładki z ukochanym, bo "szczęście lubi ciszę". Jesteście ciekawi?