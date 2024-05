W świecie aktorskim bywa, że jak ktoś zagra charakterystyczną rolę, to później trudno mu znaleźć angaż w kolejnych produkcjach. Na szczęście Bartek Żukowski, przez dwadzieścia lat wcielający się w Waldusia Kiepskiego nie podzielił losu, np. Stanisława Mikulskiego (✝85 l.), który po roli Hansa Klossa w „Stawce większej niż życie” miał problem z pracą. U gwiazdora „Świata według Kiepskich” jest wręcz odwrotnie.

Charakterystyczny Walduś Kiepski nie zaszkodził Żukowskiemu

Niebawem Bartosza Żukowskiego zobaczymy w kilku nowych produkcjach, w tym również na Netflixie. - Zawodowo mam bardzo dobry czas. Robię teraz dużo projektów. Na brak pracy nie narzekam. Mam rzeczy filmowe, ale także kolejna premiera przede mną w teatrze. Wizerunek Waldusia Kiepskiego nigdy mi nie ciążył. Mimo że tę charakterystyczną postać grałem przez lata, to nie dałem się zaszufladkować. Równolegle, co jakiś czas grałem w różnych produkcjach. Wręcz przeciwnie, zdarzało się, że scenarzyści pisali pode mnie role w konkretnych filmach. W teatrze także nie sprowadzono mnie do roli aktora komediowego. Grałem i dramatyczne rzeczy i komediowe – cieszy się w rozmowie z „Super Expressem” Bartosz.

Bartosz Żukowski zawodowo

Bartosz Żukowski urodził się 9 czerwca 1975 roku w Warszawie. Jest absolwentem Studia Teatralnego przy Teatrze Ochoty w Warszawie. Studiował prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Zaczął studia na PWST w Warszawie, ale nigdy ich nie ukończył.

Zadebiutował w 1992 roku jako podwładny Kosiora w filmie "Pierścionek z orłem w koronie". Od tamtej pory nie narzekał na brak propozycji pracy, wcielając się głownie niewielkie role drugoplanowe. Mając zaledwie 18 lat zagrał już w kilku filmach: "Samowolce", "Pożegnaniu z Marią", "Palcu bożym" i "Dwóch księżycach". W kolejnych latach jego filmografia konsekwentnie się powiększała, a on sam zagrał w takich tytułach jak: "Tato" w reżyserii Macieja Ślesickiego, "Cwał" Krzysztofa Zanussiego i "Szamanka" Andrzeja Żuławskiego. W 1999 roku, gdy dołączył do obsady sitcomu "Świat według Kiepskich", nastąpił przełom w karierze młodego aktora. Dał się wtedy poznać szerzej publiczności i zyskał sympatię widzów. Od tamtej pory jednak już na zawsze zapamiętany był jako Walduś Kiepski i z tą łatką nadal próbował rozwijać swoją karierę. Na planie serialu spędził początkowo 6 lat, w międzyczasie grając w teatrze i pojawiając się sporadycznie na większym ekranie. W 2006 roku wystąpił w takich produkcjach jak: "Tylko mnie kochaj", "Summer love", "Jasne błękitne okna" i "Czeka na nas świat". W tym samym roku zrezygnował z dalszej gry na planie Świata według Kiepskich. Na kilka lat zawiesił karierę aktorską i wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w konsulacie w Kolonii. Do Polski powrócił po 6 latach. Wystąpił w kilku polskich serialach, takich jak: "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz", "Komisarz Alex". W 2011 roku ponownie wcielił się w rolę Waldka Kiepskiego.

Bartosz żukowski - życie prywatne

W przeszłości był związany z aktorką Violettą Arlak. Następnie ożenił się z Ewą Coll. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i para postanowiła się rozwieść. Mają wspólnie córkę Polę. Małżonkowie rozstali się w atmosferze skandalu - kobieta oskarżyła bowiem aktora o przemoc i ujawniła, że musi spłacać jego długi. Aktor aktywnie działa na rzecz zwierząt i ich praw w „Pogotowiu dla zwierząt”. Często promuje publicznie ten rodzaj wolontariatu.

