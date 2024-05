Maciej Orłoś będzie mieć program w telewizji. Konkurencja dla Wojewódzkiego?

Magda Gessler po raz pierwszy wyznała, co ją uszczęśliwia! To wcale nie jest gotowanie

Macieja Orłosia można od lat oglądać na ekranach telewizorów. Dziennikarz spełnia się nie tylko jako prowadzący "Teleexpressu". Od 2020 roku można słuchać też jego audycji "Nowy świt" czy oglądać w mediach społecznościowych, które prowadzi razem z partnerką. W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" podczas Targów Książki i Mediów VIVELO wyjawił, jak będą wyglądać jego najbliższe miesiące. Okazuje się, że są bardzo pracowite.

Zobacz też: Maciej Orłoś na Targach Książki i Mediów VIVELO 2024. Niezwykłe spotkanie ze znanym dziennikarzem

Maciej Orłoś poprowadzi nowy talk-show

W rozmowie z nami Maciej Orłoś wyznał, że aktualnie ma na głowie sporo projektów. Dziennikarz wyznał, że najnowszy jest na bardzo wczesnym etapie prac, jednak najprawdopodobniej będzie ukazywać się od września 2024 roku.

"Już może wystarczy z tymi nowymi projektami, bo bez przerwy są jakieś nowe projekty. Ja mam nowe projekty dotyczące książek, mam jeden projekt telewizyjny, ale jest na zbyt wczesnym etapie, aby o nim mówić. Prawdopodobnie on się będzie ukazywał od września. Kontynuuję moje działania w mediach społecznościowych, prowadzę podcast wraz z moją partnerką Pauliną Koziejowską, który nam się świetnie rozwija, więc tych planów i działań jest bardzo dużo. Co do tego planu telewizyjnego, to przepraszam to też za wcześnie, nie mogę jeszcze powiedzieć" - wyjawił nam Maciej Orłoś.

W dalszej części zapytaliśmy go czego, będzie dotyczyć program. Okazuje się, że zaplanowano format talk-show, do którego jego prowadzący będzie zapraszać interesujące osoby najprawdopodobniej ze świata sztuki. Orłoś dodał, że nie planuje do swojego formatu zapraszać polityków.

"Będzie to program z gatunku talk-show. Będą to rozmowy z ludźmi, którzy zasługują na rozmowy. O ich karierach, o ich życiu. Zasłużyli, bo zapracowali na to, mają ogromny dorobek artystyczny albo jakiś inny. Głównie artystyczny, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że będę robić rozmowy z zasłużonymi i doświadczonymi politykami. Nie, nie chodzi o polityków. No i to tyle tutaj muszę postawić kropkę" - mówił "Super Expressowi" Maciej Orłoś.

Postanowiliśmy zapytać Macieja Orłosia o to czy można będzie porównać jego program z talk-show Wojewódzkiego. Dziennikarz wyjawił, że Kuba jest jedyny w swoim rodzaju, tak samo jak Krzysztof Ibisz. Według niego wszyscy robią coś zupełnie innego w mediach.

"Pojęcie talk-show jest dosyć szerokie i można wrzucać do tego worka różne podgatunki. Kuba Wojewódzki jest jedyny w swoim rodzaju, nie mnie startować w tej konkurencji - to jest trochę inny podgatunek. [...] Ja nie jestem Kubą Wojewódzkim, on nie jest mną, ani nikt z nas nie jest Krzysztofem Ibiszem albo kimś tam jeszcze, więc każdy robi po swojemu i wypracowuje swoją formułę" - powiedział w rozmowie z nami Maciej Orłoś.

Zobacz też: Zakochani Maciej Orłoś i o 22 lata młodsza Paulina Koziejowska szaleją w Grecji. Wszyscy patrzyli tylko na nich. Mamy romantyczne zdjęcia

Zobacz naszą galerię: Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są parą

Sonda Czy tęsknisz za Maciejem Orłosiem w telewizji? Tak Nie Nie mam zdania