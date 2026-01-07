Mandaryna ujawniła kulisy relacji z Wiśniewskim. Po latach staje w jego obronie. WIDEO

Mandaryna w rozmowie z "Super Expressem"

Gdy do sieci trafiają kolejne fragmenty ich słynnego już reality show "Jestem, jaki jestem" sprzed 22 lat, Michał Wiśniewski nie wypada w nich zbyt sympatycznie. Widać, że ich małżeństwo, choć barwne, było dość kłótliwe. A w dodatku gdy kariera Marty nabrała tempa, mąż miał być zazdrosny i blokować ją w mediach. Ale dziś Mandaryna nie ma już żalu do Michała. W rozmowie z nami tłumaczy go.

- Wiesz, byliśmy wtedy młodzi. Dużo adrenaliny, dużo ludzi wokół. Dla nas chyba najważniejsze jest to, że teraz się przyjaźnimy. Teraz jest miło i fajnie - powiedziała naszemu dziennikarzowi podczas sylwestrowej nocy w Katowicach, gdzie wystąpiła razem z Wiśniewskim w dwóch duetach.

Jak do tego doszło?

W 2025 roku zagraliśmy razem na festiwalu Pol’and’Rock i to było naprawdę ogromne widowisko, a dla nas ogromne przeżycie. No i chcieliśmy zrobić to jeszcze raz, tylko w duetach

- opowiedziała nam Marta.

Na sugestię, że we wspomnianym reality show wypadała lepiej od męża, wokalistka roześmiała się.

No wiesz, po prostu w tej relacji to ja byłam tą fajniejszą!

- zażartowała Mandaryna.

