Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, pozostaje najpopularniejszą z pięciu żon (!) Michała Wiśniewskiego. To w czasie małżeństwa z nią piosenkarz żył jak król. - Ja wychowałam się w bloku z betonowej płyty. To nie był biedny dom, ale nie było tam oczywiście takiego przepychu, jakiego miałam okazję dotknąć później. Michał też nie jest z zamożnej rodziny, wychowywał się w domu dziecka, później u cioci - opowiedziała właśnie Mandaryna i szczerze wyliczyła, na co wydawała z Michałem ich ogromny majątek.

Mandaryna o hulaszczym życiu z Michałem Wiśniewskim

Na co Mandaryna i Michał Wiśniewski wydawali najwięcej pieniędzy? Można się zdziwić.

Wykupowaliśmy pół sklepu zupełnie niepotrzebnych rzeczy. Szliśmy na ilość. Nie jeden samochód, tylko trzy. Nie jedna sukienka, tylko dziesięć. Michał chciał samolot? Kupił sobie samolot. Kupiliśmy dom, w którym nawet nie wiem, ile było metrów, ale myślę, że 700 m kw - ujawniła Mandaryna.

Po latach majątek Wiśniewskiego, wyliczany na 40 mln złotych, przepadł, a on sam musiał ogłosić bankructwo.

Jak dziś żyje Mandaryna?

Na szczęście rodzice dali mi takie fundamenty, że wiedziałam, że jeśli to wszystko zniknie, to ja nie umrę. W życiu musisz sobie poradzić zawsze. To powtarzam zawsze moim dzieciom - nieważne są złote klamki w domu. Ważne jest, ile masz w sercu, czy jesteś szczęśliwy i czy masz ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i kochają. To jest najważniejsze - opowiedziała w programie "Azja Express".

W reality show TVN Mandaryna bierze udział z córką swoją i Michała, 21-letnią już Fabienne. Ścigając się z innymi gwiazdami w Filipinach i Tajwanie muszą prosić skromnie żyjących Azjatów o jedzenie i nocleg. Nic dziwnego, że w tych okolicznościach Mandaryna jeszcze bardziej doceniła to, co ma.

