Mandaryna choruje na ciężką chorobę. Mówi o zimnych potach. "Człowiek trochę wygląda jak narkoman"

Mandaryna choruje na cukrzycę. Gwiazda szczerze o swojej chorobie

Mandaryna, a dokładniej Marta Wiśniewska popularność zdobyła dzięki małżeństwu z Michałem Wiśniewskim. Próbowała robić karierę wokalną, ale szło jej to spektakularnie. Mimo rezygnacji z muzyki Mandaryna pozostaje obecna w polskich show biznesie, gwiazda pojawi się w szóstej edycji programu "Azja Express". Celebrytka wystąpiła także niedawno w programie "Diagnozy gwiazd" prowadzonym przez Berenikę Olesińską z "Dzień Dobry TVN". Mandaryna opowiedziała tam o cukrzycy, na którą choruje. 20 lat temu zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. - Bardzo chciało mi się pić. (...) byłam bardzo zmęczona. Ja naprawdę potrafiłam gdzieś przysnąć co chwilę, gdzieś siedząc na kanapie, więc też mi się wydawało, że jestem przeciążona, że tyle pracuję, ta dwójka dzieci, nic tu już nie ogarniam. Też dość mocno schudłam. To jedyne, co mi się podobało. (...) również pogorszył mi się wzrok - wspominała początki choroby gwiazda.

Była żona Michała Wiśniewskiego opowiedziała o stanach hipoglikemii, czyli nagłych spadkach glukozy. - Człowiek trochę wygląda jak narkoman. […] Troszeczkę się zachowuje, jakby był po odstawieniu narkotykowym. Jest zimny pot, człowiek się trzęsie. Może to też prowadzić do utraty przytomności, […] za chwilę będziesz miał czarno przed oczami - wyjaśniła.

