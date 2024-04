Rutkowscy mają rozmach. Wesele i komunia w jednym. Maja Rutkowski mówi o samolocie odrzutowym jako prezent dla syna

Szykuje się wielka impreza? Rutkowscy organizują drugie wesele

Maja i Krzysztof Rutkowscy są małżeństwem od przeszło 5 lat. Para wzięła ślub cywilny i wspólnie wychowuje swojego syna. Rutkowscy zdecydowali się na odnowienie przysięgi. Impreza ma być zorganizowana z rozmachem i dodatkowo połączona z pierwszą komunią ich syna - Krzysztofa Juniora. Żona słynnego detektywa w rozmowie z portalem ShowNews.pl zdradziła kilka smaczków dotyczących organizacji imprezy.

- Dopinamy wszystko na ostatni guzik. Na gości, którzy spędzą z nami ten dzień, będą czekać takie atrakcje, jak m.in. fotobudka, barmani serwujący drinki oraz instruktor tańca, który zajmie dzieci. Wystąpią też popularne zespoły, których nazwę na razie pozwolę sobie zachować w tajemnicy. Co do wystroju, na sali będą dominować kwiaty. Na razie jednak nie chcę mówić o szczegółach, bo dogrywam je z projektantką. Na razie mamy potwierdzonych 200 osób. Został jeszcze miesiąc, więc liczba gości może urosnąć nawet do 250. Pierwsze zaproszenia trafiły do gości już na początku roku - powiedziała serwisowi ShowNews.pl Maja Rutkowski. Kobieta zdradziła, że wraz z mężem planują nowoczesną imprezę i zabraknie na niej kilku tradycyjnych punktów, jak na przykład oczepiny.

Wesele Rutkowskich zostanie połączone z komunią ich syna. - Myślę, że dla Krzysia jest to miła sytuacja, że jego rodzice się kochają i chcą złożyć przysięgę przed Bogiem - powiedziała dla ShowNews.pl Maja Rutkowski i dodała, że nie będzie ograniczała gości w kwestii prezentów. - Nie zakazujemy naszym gościom kupowania konkretnych prezentów. Jeśli będą chcieli mu kupić np. samolot odrzutowy lub łódź podwodną, to nasz syn go dostanie - przyznała celebrytka.