Beata Tyszkiewicz po przejściu na emeryturę, świadomie odsunęła się w cień

Beata Tyszkiewicz (86 l.) jest niekwestionowaną legendą polskiego kina. Jej role na zawsze zapisały się w historii kina. Aktorka o arystokratycznych korzeniach doskonale odnalazła się również jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami". W 2017 roku przeszła zawał, po którym całkowicie wycofała się z życia publicznego.

Od tamtej pory pojawiają się różne doniesienia dotyczące m.in. stanu zdrowia aktorki. Aktorką opiekuje się córka, Karolina Wajda, która jest owocem krótkiego małżeństwa z Andrzejem Wajdą. Beata Tyszkiewicz niemal całkowicie odcięła się od innych. Daniel Olbrychski (80 l.) kilka lat temu w rozmowie z "Newsweekiem" stwierdził, że aktorka popełniła błąd izolując się od znajomych.

Próbujemy ją przekonać, że takie odcięcie się nie ma sensu, że więcej korzyści miałaby z kontaktu z ludźmi. Ale się uparła - mówił aktor.

"Taniec z Gwiazdami": To dlatego Beata Tyszkiewicz odeszła z programu

Widzowie nadal wspominają nie tylko jej legendarne role, ale również udział w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Dała się poznać jako osoba niezwykle życzliwa w stosunku do uczestników, ale potrafiła również pokazać pazurki. W pamięć zapadły szczególnie jej słowne starcia z Iwoną Pavlović (62 l.). Chociaż na ekranie nie szczędziły sobie złośliwości, to prywatnie darzyły się sympatią. "Czarna Mamba" w niedawnej rozmowie z Plotkiem wyznała, jak obecnie wyglądają jej relacje z aktorką.

Beatka nie chce uczestniczyć w naszym ogólnym życiu. [...] Mamy kontakt okazjonalny, np. złożenie sobie życzeń z okazji urodzin i imienin, pomachanie sobie... Myślę o tobie, pamiętam. Często wysyłam Beatce, że tęsknię, bo rzeczywiście tęsknię za nią, jej mądrościami i wspaniałością - powiedziała Pavlović.

Beata Tyszkiewicz wycofała się z "Tańca z Gwiazdami" przez problemy ze zdrowiem. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że to bardzo wymagający program i nie ma już siły, by w nim uczestniczyć. Producenci show proponowali, że skrócą godziny pracy aktorki i zrobią wszystko, by czuła się na planie komfortowo, ale Tyszkiewicz nie dała się przekonać.

Zdecydowałam się wziąć odpoczynek od 'Tańca z gwiazdami'. To bardzo wymagający program, nie tylko dwie godziny na wizji, ale też próby i inne długie nagrania. Na pewno będę tęsknić, to chyba tęsknota obopólna - mówiła aktorka.

