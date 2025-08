Czarna Mamba się wygadała! Taką emeryturę dostaje Iwona Pavlović. Padła konkretna kwota

Emerytury gwiazd często wywołują skrajne emocje, a Iwona Pavlović otwarcie mówi o swoich świadczeniach.

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" ujawniła wysokość swojej emerytury z ZUS.

Mimo niskiej kwoty, Pavlović nie narzeka i wyjaśnia, dlaczego.

Jak Iwona Pavlović zabezpieczyła się finansowo na przyszłość? Sprawdź, co powiedziała!

Iwona Pavlović o swojej emeryturze. Podała kwotę

Emerytury gwiazd to temat, który budzi wiele i to często skrajnych emocji, zarówno wśród nich samych, jak i ich fanów. Jedni otwarcie narzekają na głodowe emerytury, co często spotyka się z brakiem zrozumienia społeczeństwa. Są też takie gwiazdy, które mimo niskich świadczeń emerytalnych jakoś sobie radzą i nie zamierzają się nad swoim losem rozczulać. Z pewnością do tego grona należy Iwona Pavlović, która opowiedziała szczerze o swojej emeryturze w mediach. Jak podkreśla jurorka programu "Taniec z Gwiazdami" w rozmowie z portalem Plotek, choć nie otrzymuje wysokich świadczeń, nie zamierza narzekać.

Mam 2,5 tysiąca złotych więc myślę, że ciężko by było z tego wyżyć. Z tym że ja nie narzekam, dlatego iż bardzo świadomie mam tę emeryturę (…) Nigdzie nie pracowałam, miałam całe życie swoją działalność prywatną, a przy działalności prywatnej, jeżeli nie płaci się więcej, to się ma taką emeryturę, jaką się teraz ma. W tzw. państwówce jest troszeczkę inaczej

- powiedziała wprost Pavlović.

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" zabezpieczyła się finansowo

Iwona Pavlović doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że wysokość świadczenia emerytalnego, jakie otrzymuje, wynika z wysokości składek, jakie odprowadzała z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przez lata. Jak przyznała, postanowiła też odpowiednio zabezpieczyć się finansowo na przyszłość, aby nie musieć polegać jedynie na świadczeniu z ZUS.

Ja nie narzekam, bo jestem dość rozsądną osobą, więc się zabezpieczyłam i to, że dostaję emeryturę dodatkowo, to bardzo się z tego powodu cieszę. Ale nigdy nie narzekałam, że chciałabym więcej, a nie mam, bo nie mam podstaw ku temu. Takie składki, jakie płaciłam, tak mam

- dodała Czarna Mamba w wywiadzie.