Tajna impreza uczestników Tańca z Gwiazdami! Pavlović młodsza o 20 lat, Maserak smutny. Nawet Miszczak przytuptał

Cóż to była za impreza! Gwiazdy nowej edycji Tańca z Gwiazdami stawiły się w komplecie na tajnej imprezie. Naszym zdaniem Iwona Pavlović zadała największego szyku. Wpadła się zabawić odmłodzona o lat 20, pełna energii, a uśmiech nie schodził jej z twarzy! Za to Maserak wydawał się smutny, podobnie jak zamyślony Edward Miszczak. Zobaczysz to wszystko w naszej galerii zdjęć!