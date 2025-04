Doda z gwiazdką na biuście. Stanik ledwo się na niej trzymał. Co za pozy! Internauci rzucili się do komentowania

"Taniec z Gwiazdami": Od 20 lat na antenie!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu, dokładnie 16 kwietnia 2005 roku.

Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

Program wrócił w nieco odmienionej formie, głównie za sprawą odświeżonego składu jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović (62 l.), do której dołączyli Ewa Kasprzyk (68 l.), Rafał Maserak (41 l.) i Tomasz Wygoda (51 l.).

Iwonę Pavlović na zdjęciach sprzed 20 lat. Bardzo się zmieniła?

Przy okazji rocznicy Iwonę Pavlović wzięło na wspominki. Na Instagramie zamieściła rolkę ze zdjęciami z pierwszych edycji "Tańca z Gwiazdami". Obok "Czarnej mamby" można zobaczyć m.in. niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego.

20 lat minęło jak jeden dzień... Dokładnie 16 kwietnia 2005 roku miał miejsce pierwszy odcinek, pierwszej edycji. Czy pamiętacie pierwszą edycję? - napisała.

Przeglądając archiwalne zdjęcia trudno oprzeć się wrażeniu, że dla jurorki czas się niemal zatrzymał. Jednak jedna rzecz zdecydowanie uległa zmianie - nos gwiazdy programu. Pavlović złamała nos, gdy miała czternaście lat. Obiecała sobie, że w przyszłości "co sobie zepsułam, naprawię".

I już wtedy w pamiętniku napisałam, że jak tylko będę miała możliwość, jak dorosnę i będzie mnie na to stać, to to, co sobie zepsułam, naprawię. I tak zrobiłam. Jestem z tego powodu przeszczęśliwa, uśmiechnięta i zadowolona. Naprawdę cieszę się, że to zrobiłam - mówiła w Gazecie Olsztyńskiej.

Internauci w komentarzach zasypali "Czarną mambę" komplementami. Część fanów twierdzi wręcz, że dzisiaj wygląda o wiele lepiej. Inni dostrzegli w niej podobieństwo do Kayah! "Pani Iwonko wyglądała pani wtedy jak Kayah" - napisał jeden z fanów. Iwona Pavlović nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi. "Coś jest na rzeczy... Pozdrawiam serdecznie" - odpisała jurorka. Wy też widzicie to podobieństwo? Zobaczcie archiwalne zdjęcia gwiazdy w naszej galerii.

