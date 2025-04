Widzowie przecierali oczy ze zdumienia podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", gdy na tabliczkach Iwony Pavlović pojawiały się tak niskie noty. Najbardziej oberwało się parze Magdzie Narożnej i Piotrowi Musiałkowskiemu, którzy za swojego radosnego foxtrota dostali od jurorki zaledwie 4 punkty! Niewiele lepiej poszło Oli Filipek, która wraz z Wojciechem Kuciną za tango dostała 5 od Czarnej Mamby. Fani nie kryli oburzenia.

Pavlović przesadza! Chyba zapomniała, że to program ROZRYWKOWY, a nie "You Can Dance"!

- grzmiała jedna z internautek na Facebooku.

Po fali krytyki Pavlović zabrała głos w rozmowie z Pomponikiem.

Jesteśmy już w połowie programu i nasze wymagania rosną. Zwracamy większą uwagę na to, co się dzieje na parkiecie. Chodzi o wejście do finału, o tę "Kryształową Kulę". Chciałabym, żeby to była osoba, która naprawdę na to zasługuje