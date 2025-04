"Taniec z Gwiazdami" od lat dostarcza widzom emocji, a każda edycja programu przyciąga przed ekrany miliony fanów. W tym sezonie rywalizacja jest niezwykle zacięta, a uczestnicy dają z siebie wszystko, by zdobyć serca jurorów i widzów. Jednak to, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku, przejdzie do historii programu!

Produkcja przygotowała coś absolutnie wyjątkowego - show zaskoczy zarówno uczestników, jak i fanów formatu. Twórcy programu uchylili rąbka tajemnicy w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz też: Magdalena Narożna jest dyskryminowana w "Tańcu z Gwiazdami"? Wyznała, jaka jest prawda

"Taniec z Gwiazdami" z wielką niespodzianką dla wszystkich fanów

Na oficjalnym profilu programu "Tańca z Gwiazdami" pojawił się wpis, w którym produkcja uchyla rąbka tajemnicy. Na jaw wyszło, że uczestnicy i ich trenerzy zostali podzieleni na drużyny. W teamie Pauliny Sykut Jeżyny będzie: Filip Gurłacz z Agnieszką Kaczorowską, Blanka z Mieszko Masłowskim, Maria Jeleniewska wraz z Jackiem Jeschke oraz Michał Barczak wraz z Magdą Tarnowską.

W niedzielę czeka nas wyjątkowe starcie! Dwie drużyny, dwa spektakularne pojedynki z udziałem naszych prowadzących! Ekipa Pauliny zatańczy do hitu z filmu „Nasze Magiczne Encanto”. Co więcej - wyniki tej rywalizacji mogą wpłynąć na ogólną tabelę! Nie możecie tego przegapić! #tzg16 #tanieczgwiazdami #polsat - czytamy w poście, który pojawił się na Facebookowym koncie programu.

Można więc się domyślić, że drugą drużynę stworzy Krzysztof Ibisz i w jego teamie znajdą się pozostałe pary, czyli: Adrianna Borek i Albert Kosiński, Aleksandra Filipek oraz Wojciech Kucina, Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski, Tomasz Wolny i Daria Syta. Nie wiadomo jednak do jakiej piosenki zatańczą te osoby.

Jedno jest pewne - najnowszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" z pewnością zapisze się w historii programu. Tajemnicza atrakcja, wyjątkowe występy i zaskoczenie, które czeka zarówno na uczestników, jak i widzów - to wszystko sprawia, że warto śledzić to wyjątkowe wydarzenie.

Zobacz też: Po Tańcu z Gwiazdami: Miszczak pouczał Ibisza, a gwiazdy paradowały z torebkami Louis Vuitton. A to dopiero początek!

Zobacz naszą galerię: Takie wieści przed nowym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Tego nikt się nie spodziewał!

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek