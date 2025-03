Po Tańcu z Gwiazdami: Miszczak pouczał Ibisza, a gwiazdy paradowały z torebkami Louis Vuitton. A to dopiero początek!

Joanna Koroniewska rozprawia się z hejterami. Niewiarygodne, co zrobiła!

Z 3 odcinka "Tańca z Gwiazdami" odpadła Grażyna Szapołowska. To kolejna gwiazda, która była wymieniana na giełdach jako ta, która daleko zajdzie, a musiała się pożegnać z show już na jego początku. Mamy zdjęcia z chwil, kiedy pogasły już światła, czyli zobaczcie, co się działo po programie w naszej garii!

Gwiazdy Tańca na bogato

Na zdjęciach zza kulis 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami" uwagę przykuwają stroje i ozdoby uczestników. Ale i zachowanie nie mogło ujść naszej uwadze. W czasie, kiedy Blanka i Magdalena Narożna wymachiwały swoimi torebkami od Louis Vuitton, inni mieli nietęgie miny.

Grażyna Szapołowska paradowała z bukietem kwiatów i uśmiechem, ale wsiadła samotnie do auta, na jej twarzy wymalował się smutek. 71-letnia gwiazda odpadła już w trzecim odcinku, a była przecież, obok Macieja Kurzajewskiego jedną z faworytek. Co więcej, wielka gwiazda kina obok popularnego dziennikarza mieli w założeniach spore szanse na głosy od widzów, niezaleźnie od tego, jak będą sobie radzić na parkiecie. Niestety dla nich, jak dotąd wygląda na to, że w 16. edycji TzG, właśnie taniec dla fanów show liczy się najbardziej.

Miszczak konferuje z Ibiszem

W 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" najwyższe noty od jury dostali Blanka i Filip Gurłacz z Agnieszką Kaczorowską. Nic dziwnego, że wyszli zadowoleni, a piosenkarka wymachiwała swoją drogą torebką do fotoreporterów. Za to Kaczorowska z Gurłaczem nie pokazywali emocji, tyle, że na jednym ze zdjęć można się dopatrzeć jednej z tanecznych figur z ich szałamiającego występu...

Za to scenka Edwardem Miszczakiem i Krzysztofem Ibiszem, należała do zaskakujących. W końcu nie zawsze szef stacji zjawa się osobiście w nocy, po emisji odcinka show. Na zfdjęciach wygląda to tak, jakby Miszczak pouczał prowadzącego "Taniec z Gwiazdami". Na szczęście, finalnie panowie rozchodzą się roześmiani.

