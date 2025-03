Magda Narożna, która bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami", od początku wzbudzała duże emocje zarówno u widzów, jak i wśród jurorów. Choć jej taneczne umiejętności były na początku oceniane przez ekspertów jako dobre, to w jednym z ostatnich odcinków otrzymała wyjątkowo niską ocenę od Iwony Pavlović. Wielu widzów poczuło, że ocena była zbyt surowa w porównaniu z tym, co pokazali inni uczestnicy. Niektórzy fani programu zaczęli sugerować w mediach społecznościowych, że to właśnie jej status artystki disco polo mógł mieć wpływ na ocenę.

Magdalena Narożna w rozmowie z "Super Expressem" odniosła się do niskich ocen jurorów. Gwiazda zapewniła, że robi, co może, aby pokazać, jak bardzo jej zależy na udziale w show. Dodała też, że nigdy wcześniej nie tańczyła, a także, że ma kilka kontuzji.

No co ja mam poradzić na to? No nie wiem, może nie jestem wystarczająca, nie wiem, może nie lubią muzyki disco, nie mam pojęcia. Może mnie nie lubią. Ciężko mi ocenić. Bardzo dziękuję Pani Ewie za taką wyrozumiałość i za to, że też podchodzi do tego też trochę z innej perspektywy. Nie tylko w sposób taki iście taneczny - turniejowy, bo powtarzam, ja nie jestem tancerką zawodową, żeby w ciągu, nie wiem, dwóch miesięcy robić rzeczy, które tancerze robią, po iluś tam latach od małego tak naprawdę ćwicząc. Ja mam przeciążeniowe praktycznie złamanie w stopie, więc uważam, że naprawdę... no i żebra... Więc uważam, że naprawdę ja dałam z siebie wszystko, bo inna osoba by już się rozpłakała i naprawdę zrezygnowała z programu. Piotrek wie, ile bólu mnie to kosztowało, ile leków przeciwbólowych musiałam zażywać, żeby w ogóle tańczyć, ale się nie poddałam. Jestem tu, gdzie jestem, dziękuję fanom za to, że tak dzielnie o mnie walczą, bo to wy jesteście tutaj właśnie najważniejsi. Dopóki będziemy w programie, to będziemy dawać z siebie wszystko - powiedziała Narożna "Super Expressowi".