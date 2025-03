Współczesny świat pędzi w zawrotnym tempie, a codzienne obowiązki sprawiają, że wielu rodziców ma coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Praca, stres czy zmęczenie - to wszystko sprawia, że relacje rodzinne schodzą na dalszy plan. Magdalena Narożna po najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zwróciła uwagę na ten problem, podkreślając, jak ważne jest, by mimo napiętego grafiku znaleźć czas na rozmowę i bliskość z dziećmi.

Magdalena Narożna zaznaczyła, że kluczowym elementem budowania relacji z dziećmi jest okazywanie im miłości i zapewnianie, że są kochane. Według niej nawet najprostsze gesty i słowa mogą sprawić, że dziecko czuje się bezpieczne i ważne. Dodała, że w wielu rodzinach emocje są tłumione, a rodzice rzadko otwarcie mówią o swoich uczuciach. Wokalistka zachęcała, by nie bać się, okazywać uczuć, przytulać i wspierać swoje pociechy w każdej sytuacji.

Miłość przede wszystkim. Ja Gabi mówię codziennie - kocham. Codziennie, nie ma w ogóle dnia bez słowa kocham, bez tego, co mi brakowało, bo jednak kiedyś ta miłość nie była wyrażana właśnie słowami czy kocham. Tego mi chyba cało życie brakowało. Odkąd urodziła się Gabi, codziennie mówię jej kilka razy, że ją kocham. Za każdym razem, czy z nią rozmawiam przez telefon, czy ją widzę, czy gdzieś tam przechodzimy obok siebie i mówię, że ją kocham, bo myślę, że to jest najpiękniejsza wartość i to w ogóle buduje człowieka. I nie pozwólmy, żeby dzieciom zabrakło tego, naprawdę - powiedziała "Super Expressowi" Magda Narożna.

Dla Magdy Narożnej rodzina jest niezwykle ważna. Artystka sama jest mamą i wielokrotnie podkreślała, jak istotne jest, by budować z dzieckiem silną i zdrową więź. Jej zdaniem, rodzice powinni być dla swoich dzieci oparciem i przewodnikami, którzy nie tylko uczą, ale także wspierają i inspirują. Artystka zachęca również do spędzania czasu z dziećmi bez zbędnych rozpraszaczy, takich jak np. telefony.

Myślę, że telefony przeszły po prostu do takiego rozmiaru, że o tej miłości po prostu się nie mówi. (...) Teraz są telefony, a nie ma tej miłości. Drodzy rodzice, apeluję do was, kochajcie swoje dzieci najmocniej, jak potraficie, bo to jest najpiękniejsze, co nas w życiu spotkało - powiedziała nam Magda Narożna.