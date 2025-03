Magda Narożna od lat dzieli życie między sceną a rodziną. Fani znają ją jako energiczną oraz uśmiechniętą wokalistkę, jednak w życiu prywatnym pełni również inną, niezwykle ważną rolę - jest mamą nastoletniej Gabrysi. W wywiadzie dla "Super Expressu" opowiedziała o tym, jak wygląda ich relacja.

Zobacz też: Magdalena Narożna nie zgadza się z jurorami "Tańca z Gwiazdami"? Jej taneczny partner nie gryzł się w język

Gwiazda disco polo nie ukrywa, że bycie matką i jednocześnie artystką to duże wyzwanie. Częste wyjazdy, koncerty i obowiązki zawodowe sprawiają, że nie zawsze ma tyle czasu, ile by chciała, na wspólne chwile z Gabrysią. Mimo to dba o to, by ich więź była silna. Po jej wypowiedziach wyraźnie widać, że jest nie tylko mamą, ale też najlepszą przyjaciółką córki.

Narożna urodziła Gabrysię, mają zaledwie 21 lat. W dzisiejszych czasach to dość młody wiek na zostanie rodzicem. W rozmowie z nami Magda Narożna przyznała jednak, że tego czasu nie zalicza do trudnych okresów. Gabi była bowiem bardzo spokojnym dzieckiem i nie sprawiała problemów wychowawczych.

Gabi była cudownym dzieckiem od samego początku, ona w ogóle nie była problematyczna. Była bardzo spokojna, w ogóle kochała spać - godzinami spała. Ja czasami wchodziłam do pokoju i sprawdzałam, czy ona oddycha, bo to było dla mnie zadziwiające. Jak dziecko tak długo może... Ale ona właśnie taka, potem taką trochę cyganuchą - kto przychodził do domu, to po prostu ona pierwsza, do wszystkich rączki w górę i wszędzie się odnajdywała. Teraz jest odwrotnie - jest bardziej zachowawcza, stonowana, trochę wycofana. Więc mówię, życie jest takie przewrotne, że zmienia scenariusze co kilka lat, jak to się mówi. Tak, że co kilka lat człowiek gdzieś tam w głowie coś się przestawia i jest zupełnie inaczej. Dla mnie moja córka jest najważniejsza i kocham ją nad życie. To mi się nigdy nie przestawi, tak będzie zawsze! Jestem dumna ze wszystkiego, co robi i niezależnie od tego, jaki kierunek obierze, czy będzie chciała iść do takiej szkoły, czy takiej ja zawsze będę wspierała, zawsze - powiedziała "Super Expressowi" Magda Narożna.