Magda Narożna to polska piosenkarka, znana jako wokalistka zespołu disco polo "Piękni i Młodzi". Popularność zdobyła dzięki takim hitom jak "Niewiara", "Ona jest taka cudowna" czy "Jak w bajce" (Ti Amo). Jej charakterystyczny głos i ogromna charyzma sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie disco polo. Występowała w licznych programach telewizyjnych, a jej zespół cieszy się ogromną popularnością. Poza działalnością muzyczną jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem zawodowym i prywatnym. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jak spędzi walentynki. Zrobiło się gorąco!

W związku z tym, że Magdalena Narożna przygotowuje się właśnie do udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" wokalistka nie ma zbyt dużo czasu. Większość dni spędza na sali prób, gdzie trenuje. Po "tańcach" szykuje się do koncertów, na których gra weekendami. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła jednak, że mimo wielu niedogodności ma plan na walentynki.

Walentynki spędzę na sali z Piotrem, także ja będę miała podwójne walentynki, a później jadę na koncert, także koncertowo. Mój Krzyś jedzie ze mną, także po koncercie na pewno jakiś romantyczny wieczór sobie zrobimy - jakąś kokardę zawiążę i... tadam prezent. Taka nasza praca, że zazwyczaj pracujemy w te weekendy. W weekend wyleciały walentynki, ale ja się cieszę z każdego dnia. Walentynki powinny być codziennie, dla mnie to nie jest święto, które jest celebrowane raz w roku, bo ja celebruję to codziennie. Kilka razy dziennie słyszę "Kocham cię", jaka jestem wyjątkowa, ważna i tak samo w drugą stronę to działa, więc myślę, że to jest taki dzień dodatkowy, ale czy jakiś ważniejszy od innych dni w roku, to uważam, że nie. Jak się kogoś kocha, to się kocha codziennie tak samo - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

W trakcie wywiadu zapytaliśmy się też Narożnej o to czy jej ukochany jest o nią zazdrosny w związku z jej udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Artystka odpowiedziała, że ona i Krzysztof, z którym tworzy szczęśliwą parę, mają do siebie ogromne zaufanie. Zakochani są razem wiele lat i bardzo mocno się wspierają w spełnianiu swoich marzeń.

Myślę, że życie w parze polega przede wszystkim na zaufaniu. My sobie ufamy, wspieramy się i jesteśmy ze sobą już tyle lat i na takim etapie, że no tutaj to... Jakby Krzyś mi powiedział, że jest zazdrosny, to powiedziałabym mu, że po prostu nie ma dalej sensu prowadzić wspólnego życia, bo związek jest po to, żeby się wspierać, a nie po to, żeby się blokować. On chce, żebym ja się rozwijała. Ja tak samo. Jeśli on by dostał szansę rozwijania się w jakiś sposób, no to oczywiście pchnęłabym go do tego, a nie trzymałabym go na siłę w domu. Szczęśliwy człowiek daje szczęście drugiemu człowiekowi - wyjawiła nam Magda Narożna.