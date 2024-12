Magda Narożna komentuje rodzinne afery u Zenka Martyniuka. Nic dziwnego, że ma takie zdanie. Jest mamą nastolatki

Zenek Martyniuk i jego żona Danuta od lat zmagają się z problemami, których dostarcza im jedyny, ukochany syn. Małżonkowie, którzy dorobili się fortuny dzięki pracowitości Martyniuka, nie skąpili swojemu dziecku absolutnie niczego. Chłopak dorastał w luksusie, a jako młody mężczyzna dostał od rodziców 100-metrowe mieszkanie i kilka drogich aut. Niestety, do tej pory 35-latek nie ułożył sobie życia zawodowego, a prywatne było problematyczne.

Daniel Martyniuk ma za sobą głośny ślub i jeszcze głośniejszy rozwód z Eweliną, która 6 lat temu urodziła mu córkę. Gdy tych dwoje rozeszło się w atmosferze skandalu, Zenek Martyniuk zaczął płacić na wnuczkę alimenty - jego syna nie było na to stać.

W zeszłym roku Daniel ożenił się po raz drugi. Rodzice wyprawili mu huczne wesele. Ostatnio okazało się, że syn Zenona znów zostanie ojcem. O wszystkim opowiedziała w mediach Faustyna, druga żona młodego Martyniuka, która przy okazji oczerniła teściową.

Rodzinne dramaty są tym, czego ostatnio Zenkowi nie brakuje. Co sądzi o nich koleżanka Martyniuka, Magda Narożna?

Magdalena Narożna i Zenek Martyniuk wielokrotnie spotykali się na scenie, a ostatnio występowali w programi "Disco Star".

Myślę, że to są tak prywatne sprawy... Ja nigdy się nie wypowiadam na takie tematy. Życzę Zenkowi spokoju, bo wiem, co to znaczy, gdy ktoś uderza w rodzinę. Niezależnie, co by się działo, to to zawsze są dzieci. Ja o swoją córkę zawsze walczyłabym do końca, niezależnie, jaką drogą by poszła. Zawsze będę jej matką i tak samo Zenek jest ojcem. I myślę, że po prostu nie powinno się rozdmuchiwać jeszcze bardziej tego tematu - stwierdziła Narożna w rozmowie z Jastrząb Post.