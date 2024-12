Zenek Martyniuk został "Chopinem". Ale to nic przy tym, co wypalił w sprawie syna!

Zenek Martyniuk zaatakowany przez syna. Nie zabrakło wulgaryzmów

O rodzinie Martyniuków znów jest głośno. Niestety Zenek, Danuta i Daniel powodów do radości nie mają. Po miesiącach względnego spokoju wokół Daniela Martyniuka, wydawało się, że najgorsze już za nimi. Wtedy syn Zenka Martyniuka postanowił o sobie przypomnieć i w pełnym wulgaryzmów filmiku zaatakował ojca.

Cześć kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich (...) koleżków (...) wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs i tej całej reszty nie, a o synu zapominasz... Kocham cię tatusiu... Pozdrawiam cię!!! Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze... F**k you!

- to tylko fragment przemowy Daniela Martyniuka.

Danuta Martyniuk bez owijania w bawełnę odpowiada na atak Daniela na ojca

To jednak nie koniec "atrakcji". Do akcji wkroczyła Danuta Martyniuk. Kobieta nie owijała w bawełnę w rozmowie z "Faktem" stwierdziła, że "wszystko jest kłamstwem" i że Zenek Martyniuk mocno wspiera syna finansowo.

Dostał mieszkanie dwupoziomowe, które ma ponad sto metrów, dostał dwa samochody porsche i mercedesa sportowego. Do tego mąż płaci za niego alimenty na Laurkę i wysyła mu pieniądze na wszystkie opłaty, prąd, wodę, gaz

- zaznaczyła Danuta Martyniuk. Nie to jednak było najbardziej szokujące w jej wypowiedzi. Matka Daniela podejrzewa bowiem, że jej syn "to, co jeszcze dodatkowo dostaje od męża, przepuszcza na alkohol i narkotyki".

Nie raz wydzwaniał do nas lub rodziny po nocach, by do niego przyjechać, bo chodzi po ulicach i się boi. Był wtedy pod wpływem jakichś środków. Trudno się z tym pogodzić, ale trzeba to głośno powiedzieć. Daniel to narkoman i ćpun

- mówiła żona Zenka Martyniuka.

Żona Daniela Martyniuka o teściowej: "Lubi się pastwić nad kobietami Daniela"

Jesli ktoś myślał, że na tym zadyma się zakończy, był w grubym błędzie. Potem okazało się, że Daniel Martyniuk spodziewa się kolejnego dziecka, a jego żona uderzyła w teściową.

Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak. Lubi się pastwić nad kobietami Daniela. To toksyczna kobieta. Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas, bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju

- apelowała e rozmowie z Pudelkiem Faustyna, która wyszła za syna Zenka Martyniuka pod koniec 2023 roku. Uroczystość odbyła się na indonezyjskiej wyspie Bali.

Zenek Martyniuk został "Chopinem". Tak wybrnął z tematu jego syna

Skoro głos zabrali już i Daniel, i Danuta, i Faustyna, wszyscy czekali na to, co powie sam Zenek Martyniuk. Ten jednak zachował klasę i uznał, że lepiej zachować milczenie. Pytany przez "Fakt" o Daniela, sprytnie wybrnął z trudnego tematu.

Ja tego nie komentuję, nie chcę. Są naprawdę ciekawsze tematy w Polsce niż sprawa mojego syna Daniela. Proszę spojrzeć na to, co się dookoła nas dzieje, tam jest wiele ważniejszych spraw

- odparł gwiazdor muzyki disco polo, który chyba woli, gdy mówi się o jego nowej fryzurze. A ta robi wrażenie. Zenek Martyniuk został bowiem "Chopinem"! Patrząc na siebie w lustrze, zauważył podobieństwo do najsłynniejszego polskiego kompozytora.

Jak Chopin po koncercie

- śmiał się artysta.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Zenek Martyniuk

