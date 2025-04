- Edyta Górniak krzywdy hymnowi nie zrobiła. Jak ostatnio widziałem Kosiniaka-Kamysza, który śpiewał w kontenerach w przedszkolu hymn, to już upadło to najniżej jak mogło - stwierdził, nawiązując do wydarzenia z lutego, kiedy to politycy śpiewali hymn w przedszkolu kontenerowym w Stroniu Śląskim, podczas gdy dzieci stały na korytarzu.